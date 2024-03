Guarda la terza puntata di Pechino Express in streaming su NOW

Questa sera alle ore 21:15 su Sky Uno andrà in onda la terza puntata dell’undicesima stagione di Pechino Express, l’adventure-game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca. La puntata sarà visibile in streaming su NOW con il pass Entertainment, in offerta in questi giorni a 6,99 euro al mese per dodici mesi.

Durante la puntata di stasera di Pechino Express assisteremo alla new entry di una nuova coppia in gara: “Le Ballerine”, duo composto da Megan Ria e Maddalena Svevi (entrambe ex allieve del talent Amici di Maria De Filippi).

La terza puntata di Pechino Express è in streaming su NOW

Ricapitolando dunque, per vedere in streaming la terza puntata di Pechino Express occorre sottoscrivere il pass Entertainment di NOW, il piano che offre l’accesso completo agli show originali di Sky oltre alle migliori serie tv italiane e internazionali.

Al momento il pass Entertainment è in promo a 6,99 euro al mese invece di 8,99 euro, con un tempo di permanenza minimo di dodici mesi. La promozione potrebbe terminare a breve.

Nella terza tappa di questa sera rivedremo in gara le coppie Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi (“Italia Argentina”), Kristian Ghedina e Francesca Piccinini (“I Giganti”), Artem e Antonio Orefice (“I Fratm”), Fabio ed Eleonora Caressa (“I Caressa”), Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (“Le Amiche”), Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (“I Brillanti”), Damiano e Massimiliano Carrara (“I Pasticcieri”). A loro si aggiungeranno in corsa “Le Ballerine”, in sostituzione della prima coppia eliminata di quest’anno (“I Romagnoli”, Elisabetta Garuffi e Paolo Cevoli).

Appuntamento a stasera, con la terza puntata dell’adventure-game di Sky in esclusiva in streaming su NOW.

