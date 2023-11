Guarda Mamma ho perso l'aereo in streaming su Disney+

Dicembre è il mese di Natale, ma è anche il mese di Mamma ho perso l’aereo. Il film con protagonista il piccolo Kevin, interpretato dall’attore Macaulay Culkin, è disponibile in streaming su Disney+ a questo link.

Mamma ho perso l’aereo è uno dei film più visti a Natale dalle famiglie italiane. Ormai è un grande classico, a cui nessuno può o vuole rinunciare. A maggior ragione se, per qualche arcano motivo, non lo si è ancora mai visto prima.

Come guardare Mamma ho perso l’aereo in streaming su Disney+

Il film Mamma ho perso l’aereo figura nel catalogo sconfinato della piattaforma Disney+. Per poterlo vedere occorre attivare uno dei tre piani disponibili: Standard con Pubblicità (5,99€/mese), Standard (8,99€/mese) e Premium (11,99€/mese).

L’account Standard con Pubblicità consente di vedere i contenuti in catalogo a una qualità video fino al Full HD 1080p e su due schermi in contemporanea. Il piano Standard aggiunge l’opzione Download e la riproduzione in streaming senza pubblicità. Infine, il profilo Premium dà diritto alla visione in 4K UHD e HDR, quattro riproduzioni simultanee, l’opzione Download, lo streaming senza pubblicità e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Tornando al grande classico del Natale, forse non sai che ha ricevuto due nomination agli Oscar (candidatura a Miglior canzone e Migliore colonna sonora) e altrettante ai Golden Globe (candidatura a Miglior film musicale o commedia e candidatura a Migliore attore in un film musicale o commedia a Macaulay Culkin).

Puoi guardare Mamma ho perso l’aereo su questa pagina: buona visione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.