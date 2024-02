Guarda RaiPlay in streaming anche se sei all'estero

Se ti trovi fuori dall’Italia e desideri accedere alla vasta gamma di contenuti offerti da RaiPlay, potresti incontrare alcune limitazioni dovute ai diritti di trasmissione che la Rai detiene esclusivamente per il territorio italiano. Questo significa che, sebbene alcuni contenuti come la diretta di RaiNews24 e una selezione di programmi on demand siano disponibili anche all’estero, la maggior parte dell’offerta di RaiPlay rimane inaccessibile.

Fortunatamente, esiste una soluzione semplice e affidabile per superare queste restrizioni geografiche: l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network). Tra le varie opzioni disponibili, NordVPN è oggi una delle migliori scelte per garantire l’accesso a RaiPlay dall’estero. Grazie a NordVPN, puoi connetterti a un server italiano, simulando una connessione internet come fossi fisicamente in Italia, permettendoti così di accedere all’intero catalogo di RaiPlay. Al momento NordVPN offre sostanziali sconti su tutti i suoi abbonamenti.

Come utilizzare NordVPN per guardare RaiPlay dall’estero

Per iniziare, è necessario sottoscrivere un abbonamento a NordVPN, che al momento offre tariffe scontate a partire da 3,39 € al mese per il piano Standard con abbonamento biennale. Dopo aver attivato il servizio sulla pagina ufficiale di NordVPN, scarica l’applicazione dedicata per dispositivi mobili e computer. Il passo successivo è selezionare uno dei server VPN situati in Italia. Una volta stabilita la connessione VPN, accedi a RaiPlay utilizzando le tue credenziali e goditi l’accesso illimitato a tutti i contenuti disponibili, inclusi i canali trasmessi in diretta.

NordVPN è riconosciuto come leader nel settore delle VPN, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo, elevate velocità di connessione e un livello di sicurezza avanzato. In più, è apprezzato per la sua facilità d’uso, rendendolo accessibile anche a chi non possiede particolari competenze tecnologiche. Approfitta ora dei prezzi scontati. Scegliendo il piano biennale otterrai anche 3 mesi gratis da condividere con chi vuoi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.