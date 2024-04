Guarda tutto Station 19 su Disney+: in arrivo la 7 stagione

Se sei un fan della serie Station 19 sarai felice di sapere che è stata rinnovata per una settima stagione. La famosa serie, che ha scalato le classifiche di popolarità prima su Netflix raggiungendo un record di visualizzazioni con la sua sesta stagione, promette di tornare con avventure ancora più appassionanti e coinvolgenti, ora disponibili esclusivamente su Disney+.

Su Disney+ ci sono tutte le stagioni di Station 19

Per i fan di lunga data o per chi si avvicina per la prima volta a questa serie, segnaliamo che su Disney+ sono disponibili tutte le 6 stagioni per una full immersion in attesa della settima.

Puoi abbonarti a Disney+ scegliendo fra 3 diverse soluzioni:

il piano Standard con pubblicità, il più economico a 5,99 € al mese;

al mese; il piano Standard a 8,99 € al mese o 89,99 € all’anno

al mese o 89,99 € all’anno il piano Premium a 11,99 € al mese o 111,99 € all’anno

Per tutte le caratteristiche dei diversi piani ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale cliccando sul pulsante qui sotto. Puoi già capire che se scegli la configurazione annuale per lo Standard o il Premium potrai risparmiare 2 mesi di abbonamento.

Oltre a Station 19, abbonarsi a Disney + significa accedere a migliaia di film esclusivi e show provenienti da universi amati come Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e National Geographic. Potrai vedere anche le produzioni FX come la serie Shogun disponibile sul canale Star, sempre incluso nell’abbonamento. Questa varietà di contenuti rende Disney+ una piattaforma streaming per l’intrattenimento di tutta la famiglia.

Per tutti questi motivi, non perdere l’occasione di vedere in anteprima la nuova stagione di Station 19 o recuperare tutti gli episodi precedenti. Visita il sito ufficiale, registrati e scegli l’opzione che meglio si adatta alla tue esigenze.

