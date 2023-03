Guardati in ALTA risoluzione, triplo specchio con tanto di luce (-42%)

Ogni volta giri per tutta casa perché non riesci a trovare la giusta illuminazione per truccarti, ma che rabbia! Dimenticati di questo impiccio grazie a questo straordinario Specchio LED che ti offre sempre il meglio.

Lo puoi acquistare su Amazon allo straordinario prezzo di soli 22,08€ grazie all'incredibile sconto del 42% che ti consente di risparmiare più di 15€.

Ricordati che lo riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia se possiedi un abbonamento Amazon Prime.

Un trucco sempre impeccabile grazie a questo specchio targato WEILY

Ti sarà capitato sicuramente più di una volta anche a te di dover cercare quale stanza avesse l’illuminazione giusta per poterti truccare senza sbagliare tonalità di fondotinta o applicare in modo simmetrico l’eyeliner. Da oggi potrai comodamente truccarti ovunque tu voglia grazie a questo straordinario Specchio LED di WEILY. Infatti, oltre a fornirti un ampia superficie su cui vederti, avrà anche una luce incorporata per illuminare il tuo viso nel giusto modo.

Questo straordinario specchio si apre a libro con quattro diversi specchi: quello frontale più grande, uno sottile laterale, uno con ingrandimento 2X ed un altro con ingrandimento 3X; in questo modo avrai una visione completa e dettagliata in qualsiasi momento. Inoltre devi sapere che potrai ruotarlo fino a 180° in modo da trovare la giusta angolazione per te senza dover fare i salti mortali. Un altro punto a suo favore è la possibilità di staccarlo dalla base per portarlo facilmente con te in valigia durante i tuoi viaggi.

Sullo specchio principale troverai un interruttore touch che attiverà i LED a luce naturale in modo da non cambiare la tonalità della tua pelle e riuscire così a truccarti senza problemi. Per poter funzionare avrà bisogno di quattro pile nel formato AAA oppure tramite cavo USB fornito già nel prezzo.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito su Amazon questo straordinario Specchio LED di WEILY al fantastico prezzo di soli 22,08€ grazie allo sconto del 42%.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.