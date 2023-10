Guida con il VOLANTE LOGITECH G29 in offerta

I racing game sono senz’ombra di dubbio uno dei generi di videogiochi più divertenti in assoluto: l’esperienza diventa ancor più coinvolgente in questi casi grazie al supporto di un buon volante, che permette di restituirti un’esperienza molto più profonda e coinvolgente rispetto a quella data un classico joypad. Alla base di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti il volante Logitech G29 in offerta al sensazionale prezzo di soli 199 euro, con ben 25 euro di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Logitech.

Volante Logitech G29: l’esperienza definitiva

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più salienti è il ritorno di forza (Force Feedback) che ti restituisce la stessa sensazione di resistenza di un reale volante da corsa, facendoti immergere ancor di più all’interno di questa splendida esperienza di guida.

Anche l’aspetto ricalca fedelmente e alla perfezione la robustezza di un vero volante, con delle rifiniture cucite a mano con la massima precisione possibile. Non mancano nemmeno i tasti come nel più classico dei joypad, come il tastierino direzionale e i pulsanti PlayStation, che ti permettono di muoverti agilmente tra i menu del videogioco del momento.

Davvero apprezzata la possibilità di rotazione del volante fino a 900 gradi, che ti consente di ruotarlo fino a due giri e mezzo, soprattutto nel caso in cui tu ne abbia necessità, per esempio lungo le curve strette.

La compatibilità di questo volante, poi, è davvero estrema: il Logitech G29 può essere infatti utilizzato senza problemi su PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, e infine PC senza alcun tipo di problema. La stessa compatibilità si applica anche dal punto di vista dei software compatibile: puoi utilizzarlo su qualsiasi videogioco di guida presente su queste piattaforme sopracitate, come ad esempio l’ultimissimo Gran Turismo 7 uscito per PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre a tanti altri.

Insomm a nemmeno 200 euro hai la possibilità di portarti a casa un volante dalle prestazioni davvero eccezionali, grazie al quale avrai sicuramente una marcia in più rispetto al classico joypad nei tuoi giochi di guida preferiti: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo volante Logitech G29 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare da un momento all’altro.

