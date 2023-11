Guida su Xbox con VOLANTE HORI in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi possiamo senz’altro dire che i racing game sono tra i generi di videogiochi più diffusi e conosciuti al mondo. Tra le ultime uscite citiamo in particolare Gran Turismo 7 per PlayStation 5 e l’ancor più recente Forza Motorsport per Xbox Series X e S. In questi casi avere un volante dà sicuramente una marcia in più all’esperienza di gioco: ecco dunque che Amazon ha ben pensato, in occasione del Black Friday, di proporti il volante Hori per Xbox in offerta al sensazionale prezzo di soli 95 euro, con un ottimo 26% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Hori.

Volante Hori: immergiti nel gioco

Partiamo col dire che si tratta di un vero e proprio prodotto su licenza Microsoft, rappresentando un prodotto ufficiale della lineup di periferiche proposte dalla compagnia di Redmond. Il volante è infatti compatibile con tutte le console di nuova generazione, rispettivamente Xbox Series X e S, così come anche con la precedente Xbox One e Windows 10, potendo quindi essere utilizzato anche su PC senza alcun tipo di problema.

Tra le caratteristiche principali alla base di questo volante troviamo senz’ombra di dubbio l’ampissima sterzata, pari a ben 270 gradi, riuscendo a regolare completamente le opzioni di uscita. Puoi perfino creare dei profili e delle impostazioni completamente personalizzabili in base alle tue preferenze, avendo la possibilità di gestirle tramite l’apposita app per PC e per console Xbox.

Grazie a questo volante la tua esperienza di guida sui videogiochi di corse del momento, come Forza Motorsport e Forza Horizon, sarà notevolmente migliorata, restituendo un coinvolgimento profondo, di gran lunga migliore dell’esperienza che si otterrebbe con un semplice controller Xbox, grazie al maggior grado di simulazione che è in grado di offrire.

Oltre al volante trovi infatti anche i pedali, che ti permetteranno di frenare e accelerare all’interno di ogni curva dei tracciati di gioco.

In definitiva, a poco più di 90 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori volanti più convenienti per console, con cui potrai finalmente sfrecciare su ogni videogioco di corse del momento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo volante Hori in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

