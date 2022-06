Ha senso passare da iPhone 11 ad iPhone 13?

La domanda che in molti si pongono è la seguente: “ho un vecchio iPhone 11 del 2019, ha senso passare al modello di ultima generazione?” Ammettiamo che la risposta con sia scontata e non è facilissima. Tuttavia ci possono essere degli aspetti che potrebbero farvi propendere per gli ultimi modelli, ma andiamo con ordine.

iPhone 12 mini: perfetto per chi viene da iPhone 11

Intanto vogliamo segnalarvi che, per noi, il miglior compromesso è l’iPhone 12 mini a 580,00€ su Amazon, con spedizione gratuita e consegna eccetera il 24 o quarantott’ore.

Sicuramente, l’upgrade è valido se si hanno determinate esigenze, come quella di avere il modem 5G e si vuole avere un design squadrato, derivante dai famigerati iPhone del 2012.

Di fatto, iPhone 11 è un dispositivo validissimo, potente e performante, con fotocamere da paura, un processore che gira ancora bene (è lo stesso processore che si trova dentro iPad di nona generazione) e il design è ancora attualissimo e alla moda.

Perché dunque passare alla nuova generazione? Come detto, le motivazioni poi non sono così tante, ma se si dovesse scegliere la versione Basic del 2021? Stiamo parlando di iPhone 13, ovviamente. In questo caso l’upgrade può essere giustificato dalla ricerca di una maggiore qualità fotografica/video. La forbice di prezzo fra i due device però risulta essere davvero elevata. Anche andando a vendere il proprio iPhone 11 ad un sito di ricondizionati e acquistando il 13 da Amazon, occorre sborsare una cifra non irrisoria. Parliamo di 797,00€… un costo non proprio contenuto, ecco.

La scelta è vostra, ma come hai detto, iPhone 12 mini è il telefono perfetto per chi vuole fare un salto di qualità e desidera comunque spendere poco per avere molto; modem 5G, fotocamera Premium e un display OLED da 5,4”. In più, è super compatto; cosa volere di più?

Fateci sapere le vostre impressioni e se passerete da un vecchio melafonino ad uno nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.