Ha un display 6'', Android 12 e il Dual SIM ma costa solo 64€: questo smartphone sta andando a ruba

Lo smartphone TCL 403 è un telefono 4G che offre una gamma di funzionalità essenziali per soddisfare le tue esigenze quotidiane di comunicazione, intrattenimento e molto altro. Il telefono è dotato di un display da 6 pollici, che offre un’esperienza visiva chiara e spaziosa. Il design è semplice ed elegante, con il modello “Prime Black” che conferisce al telefono un aspetto sofisticato. Per il suo prezzo, appena 64€, è un affare come pochi. Specie considerando che anche le spese di spedizione sono gratis con Prime.

Prestazioni adeguate per tutta la giornata

Il TCL 403 è alimentato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Sebbene queste specifiche non siano le più elevate sul mercato, sono sufficienti per l’utilizzo quotidiano, come la navigazione web, la gestione delle app e la riproduzione di media. Il telefono è dotato di una fotocamera principale da 8 MP. Sebbene non sia una fotocamera ad alta risoluzione, può catturare foto di base e video per catturare i momenti speciali.

Il TCL 403 esegue Android 12, che è una delle versioni più recenti del sistema operativo Android. Ciò significa che avrai accesso alle ultime funzionalità di sicurezza e agli aggiornamenti del sistema. La batteria da 3000 mAh dovrebbe fornire un’autonomia sufficiente per un uso quotidiano moderato. Il supporto Dual SIM consente di utilizzare due schede SIM contemporaneamente, utile per gestire chiamate e dati su più linee o per viaggi internazionali.

In conclusione, lo Smartphone TCL 403 è un dispositivo entry-level che offre funzionalità di base per le tue esigenze quotidiane. È adatto a chi cerca un telefono semplice e conveniente per chiamate, messaggi e uso leggero di app. Considerando il costo è un ottimo compromesso per ricavarne perfino un secondo cellulare per lavoro, oppure per donarlo a una persona non molto esperta per iniziare a impratichirsi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.