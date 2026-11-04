Hai mai notato che gli scalini delle scale mobili hanno le fessure? Non è un caso

Succede ogni giorno in stazioni, aeroporti e centri commerciali, davanti a milioni di persone che spesso non ci fanno caso. Eppure quel disegno sui gradini è una parte decisiva della sicurezza dei passeggeri.

Il momento più delicato arriva alla fine della corsa. Il gradino della scala mobile, dopo aver portato il passeggero in alto o in basso, torna piatto prima di rientrare sotto il pavimento. È lì che si crea il punto critico: lo spazio tra il gradino in movimento e la piastra fissa di sbarco.

Chi sale o scende spesso guarda il telefono, tiene una borsa, accompagna un bambino. Basta poco. La punta di una scarpa finisce troppo avanti, il bordo di una sandalia si piega, un laccio scivola verso il meccanismo. Le scanalature dei gradini servono proprio a rendere più sicuro quel passaggio: guidano l’incontro con la parte fissa e aiutano a evitare che materiali morbidi vengano trascinati all’interno.

Come ha spiegato Mental Floss, citando l’ingegnere George R. Strakosch, autore di The Vertical Transportation Handbook, i gradini sono scanalati per impedire che le suole morbide finiscano tra gli elementi della scala mentre questi si raddrizzano. Detta così sembra una questione da manuale tecnico. In realtà è molto concreta: il rischio nasce dall’incontro tra movimento della scala, peso del corpo e attrito della calzatura.

Il pettine metallico che blocca lacci, suole e piccoli oggetti

Il sistema funziona insieme a una piastra fissa chiamata pettine metallico, montata alle estremità della scala mobile. Ha denti sottili, rigidi e allineati, che entrano nelle scanalature del gradino proprio quando il passeggero sta per scendere. È un incastro preciso, studiato al millimetro.

Le scanalature dei gradini e il pettine metallico all’uscita della scala mobile aiutano a prevenire intrappolamenti e incidenti.

Quel pettine non si limita ad accompagnare il gradino. In un certo senso lo “ripulisce” mentre passa. Se un oggetto leggero — un laccio, un sacchetto di plastica, il bordo di una suola — si avvicina alla fessura, i denti possono sollevarlo e spingerlo fuori dalla zona più pericolosa. In quei pochi centimetri si gioca la differenza.

Il quotidiano indiano Firstpost, riprendendo lo stesso principio, ha spiegato che senza questo sistema una scarpa morbida potrebbe essere risucchiata verso l’interno della macchina, con possibili conseguenze per il piede del passeggero. Non è un caso da laboratorio. I tecnici della manutenzione lo sanno bene, soprattutto nei luoghi molto affollati, dove le scale mobili lavorano per ore senza sosta.

Dagli scalini lisci al design scanalato: così è cambiata la sicurezza

Le prime scale elettriche non avevano i gradini scanalati di oggi. I modelli più vecchi usavano superfici lisce: più semplici da costruire, ma meno sicure nel punto di uscita. Quando il gradino arrivava al piano, lo spazio tra parte mobile e parte fissa restava più esposto.

Secondo le ricostruzioni citate da Mental Floss, in alcuni vecchi modelli gli utenti dovevano scendere quasi di lato per evitare che scarpe o oggetti finissero nel varco superiore. Una manovra scomoda, poco naturale e rischiosa nei momenti di grande afflusso. Con l’arrivo del binomio gradino scanalato-pettine metallico, scendere frontalmente è diventato più sicuro. Esattamente come facciamo oggi.

Questo cambiamento ha modificato anche il modo in cui usiamo le scale mobili, senza che ce ne accorgiamo. Nessuno ci pensa mentre trascina un trolley in aeroporto o esce dalla metropolitana nell’ora di punta. Eppure quel disegno regolare sui gradini è il frutto di una scelta tecnica precisa. Non un dettaglio estetico, ma una piccola barriera contro incidenti che possono ripetersi.

Drenaggio, aderenza e sensori: le altre protezioni delle scale mobili moderne

Le scanalature hanno anche altre funzioni, meno evidenti ma importanti. Nei percorsi all’aperto o agli ingressi delle stazioni, per esempio, aiutano a far defluire acqua, fango o liquidi versati, riducendo gli accumuli sulla superficie del gradino. Una scarpa appoggiata su un piano più asciutto aderisce meglio. Sembra poco, ma nelle giornate di pioggia conta.

Il disegno scanalato migliora anche la trazione e aiuta i passeggeri a capire dove mettere il piede, insieme alle linee gialle che delimitano i bordi dei gradini. Quelle strisce, spesso ignorate, indicano le zone da evitare: al centro il rischio è più basso, mentre ai lati e vicino al pettine serve più attenzione.

Nelle scale mobili moderne alla parte meccanica si aggiungono dispositivi elettronici. Produttori come Mitsubishi Electric indicano, nelle schede tecniche, sensori in grado di fermare automaticamente il movimento se viene rilevato un oggetto intrappolato tra il gradino e la piastra del pettine, oppure se un gradino risulta fuori livello o non allineato correttamente.

La sicurezza, quindi, nasce da più elementi che lavorano insieme: gradini scanalati, pettine, linee di demarcazione, sensori e manutenzione periodica. Per chi passa è un gesto normale: salire, scendere, andare via. Per la macchina, invece, è una sequenza continua di incastri millimetrici pensata per evitare che un dettaglio trascurato diventi un incidente.