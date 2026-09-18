Hai mai notato questo adesivo con la S sulle auto? Il vero motivo

Lo hanno precisato le autorità francesi dopo le voci circolate online su un presunto obbligo per gli over 70. Una notizia falsa, che però ha riaperto il tema della sicurezza stradale e della guida in età avanzata.

Il piccolo macaron “S”, con la lettera rossa su fondo bianco, richiama a colpo d’occhio il contrassegno “A” dei neopatentati in Francia. Qui però la “S” sta per senior. Indica, in modo semplice, che l’auto è guidata da una persona anziana.

È un segnale volontario. L’idea è invitare gli altri automobilisti a un po’ più di attenzione: niente pressioni da dietro, niente sorpassi rischiosi, niente clacson inutili. Un invito alla prudenza, insomma.

L’adesivo è venduto anche dall’associazione Signal Seniors, di solito a un prezzo tra 4 e 6 euro. Il presidente Gilles Renard ha spiegato ad actu.fr che lo scopo è “accompagnare i senior che, per molti, vivono in zone rurali e sono obbligati a prendere l’auto, proteggendoli dagli altri conducenti”. Un punto non da poco. In tante zone poco servite dai mezzi pubblici, l’automobile resta indispensabile: per fare la spesa, andare dal medico, raggiungere parenti o uffici.

Sicurezza stradale, perché gli anziani rischiano di più negli incidenti

Il punto non è dire che gli automobilisti anziani siano per forza più pericolosi. Il tema è un altro: la loro maggiore vulnerabilità fisica quando avviene un incidente. La Sécurité routière francese ricorda che le persone anziane provocano o subiscono meno incidenti rispetto ad altre fasce d’età. Ma quando restano coinvolte in uno scontro, le conseguenze possono essere più gravi.

Un’auto con la “S” sul lunotto, simbolo volontario usato in Francia per segnalare un guidatore senior.

I numeri aiutano a capire. Secondo i dati citati dall’ente, i senior rappresentano il 25% delle persone morte in incidenti stradali, pur essendo il 19% della popolazione. È anche per questo che il tema torna spesso nel dibattito pubblico. Con l’età possono cambiare riflessi, vista, udito, capacità di valutare le distanze o di inserirsi in una rotonda trafficata. A volte sono piccoli cambiamenti. Ma sulla strada possono pesare.

L’adesivo “S” nasce quindi come segnale visivo. Non è un certificato medico, non è un permesso speciale, non dà precedenze e non cambia le regole del codice della strada. Serve, semmai, a suggerire un margine di pazienza in più. Un’auto che entra lentamente in un parcheggio, una frenata meno pronta, un’esitazione a un incrocio: in quei casi, chi segue può scegliere di aspettare invece di forzare.

Over 70, nessun obbligo: la smentita delle autorità francesi

Negli ultimi mesi sui social francesi si è diffusa l’idea che il macaron “S” sarebbe diventato obbligatorio per chi ha più di 70 anni. Una ricostruzione smentita dalla Sécurité routière, che ha escluso misure di questo tipo. “Contrariamente a un’idea diffusa sui social network, non è previsto di rendere obbligatoria l’apposizione di un macaron ‘S’ sul retro delle auto guidate da persone con più di 70 anni”, ha chiarito l’ente.

La posizione ufficiale è netta. Chi vuole esporre l’adesivo può farlo, ma non esiste alcun obbligo e non c’è una norma allo studio per imporlo. “Le persone che ritengono utile mostrare un tale macaron sul proprio veicolo sono del tutto libere di farlo”, ha aggiunto la Sécurité routière, precisando che non c’è “alcun progetto” per renderlo obbligatorio. Una smentita arrivata per fermare equivoci e allarmi, spesso partiti da post virali senza fonti.

Il dibattito sulla guida degli anziani non nasce oggi. In Francia, come in altri Paesi europei, si è parlato più volte di controlli della patente dopo una certa età, test della vista obbligatori o visite mediche periodiche per gli automobilisti più avanti con gli anni. Al momento, però, non sono state introdotte misure legate solo all’età. La linea resta quella della responsabilità personale, insieme a raccomandazioni sanitarie e prudenza.

Controlli, abitudini di guida e auto più adatte: i consigli per i senior

Al di là dell’adesivo per senior, le autorità francesi invitano gli automobilisti anziani a controllare regolarmente la propria salute. Una visita dal medico, un controllo della vista, una verifica dell’udito o dei farmaci assunti possono aiutare a capire se sia il caso di cambiare qualche abitudine al volante. Non significa, per forza, smettere di guidare. Spesso significa solo adattarsi.

La Sécurité routière consiglia scelte semplici: evitare di guidare di notte se la visibilità è scarsa, preferire percorsi conosciuti, non mettersi in strada nelle ore di traffico più intenso, programmare pause nei viaggi lunghi. Anche l’auto può aiutare, con specchietti più ampi, cambio automatico, assistenza alla frenata o sensori di parcheggio. Accorgimenti pratici, utili a ridurre lo stress e a rendere la guida più sicura.

Il macaron “S”, dunque, resta facoltativo. Per alcuni automobilisti anziani può essere un aiuto. Per altri, invece, può sembrare un’etichetta da evitare. La scelta è personale. Il tema di fondo, però, resta: la mobilità dei senior è una questione concreta, soprattutto nelle zone rurali. Sicurezza e autonomia devono andare insieme. Senza obblighi annunciati, senza allarmi inutili. Con più attenzione da parte di tutti.