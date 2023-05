Hai meno di 30 anni? Con Fineco ottieni un mondo di vantaggi

La fintech italiana Fineco ha ottenuto un risultato senza precedenti nel 2022, guadagnandosi la palma d’oro direttamente da Forbes. Grazie alla sua offerta di vantaggi e servizi innovativi, ha infatti saputo farsi apprezzare dai propri clienti, soprattutto tra i giovani a cui ha prestato particolarmente attenzione. Tra i vantaggi principali per gli under 30, infatti, notiamo canone gratuito e condizioni vantaggiose per investire. Tuttavia forse non sai che tutti i nuovi clienti, di qualsiasi età, possono ottenere ben 12 mesi di canone gratuito semplicemente aderendo alla promozione Fineco.

Quali sono i vantaggi riservati agli under 30

Fineco Bank è sempre più al passo coi tempi, offrendo ai suoi clienti under 30 un servizio completo e vantaggioso. Non si tratta di un semplice “conto giovani”, ma di un conto Fineco completo con tutti i servizi e le agevolazioni riservate a tutti i clienti della banca. A queste si aggiungono vantaggi riservati ai soli giovanissimi.

Chi ha meno di trent’anni può beneficiare di canone completamente azzerato e condizioni vantaggiose per gli investimenti: azioni ed ETF Italia a 2,95 euro, mercati USA a 3,95 dollari, servizio gratuito Multicurrency per cambiare 20 valute a zero commissioni, PAC in ETF a zero costi, portafoglio fondi e alcuni tra i migliori asset manager internazionali e, infine, una Fineco Card Debit gratuita per gli acquisti.

In più Fineco si occuperà di calcolare, dichiarare e versare imposte generate da attività di trading al posto tuo, applicando senza spese extra il Regime Fiscale Amministrato. Un bel vantaggio per chi ama investire ma non vuole fare i conti con dichiarazioni e rischio di sanzioni.

Una volta compiuti i trent’anni, tutte queste agevolazioni non saranno più disponibili. Se sei un nuovo cliente, tuttavia, potrai usufruire di ben 12 mesi di canone azzerati a prescindere dalla tua età. In un modo o nell’altro, un vantaggio lo ottieni sempre. Approfitta della promozione e apri subito il tuo conto Fineco: è facile, veloce e online.

