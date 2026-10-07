Hai notato il segno 1 su Google Maps? Ecco cosa significa

Su Google Maps può comparire un piccolo numero 1 cerchiato accanto al percorso, un simbolo che molti utenti notano senza sapere davvero cosa indica.

L’icona può apparire prima ancora di iniziare il viaggio e riguarda un dettaglio importante per chi vuole prevedere costi e pedaggi. È facile ignorarla mentre si controllano tempi e chilometri. Ma sapere come leggerla può evitare sorprese lungo il tragitto.

Il simbolo del pedaggio: dove appare e come leggere la stima dei costi

Il numero 1 cerchiato su Google Maps si vede nella schermata delle indicazioni stradali, accanto alle informazioni sul tragitto, quando il percorso prevede una tratta con tariffe di pedaggio. L’icona richiama una moneta e, dove la funzione è disponibile, viene accompagnata da una stima dell’importo da pagare.

Google ha introdotto queste stime nel 2022, usando dati forniti da enti pubblici, gestori stradali e autorità locali. Attenzione, però: non è un prezzo garantito al centesimo. La cifra può cambiare in base al tipo di veicolo, all’orario, al sistema di pagamento o ad aggiornamenti non ancora recepiti dall’app.

In sostanza, se Maps indica un costo, va letto come una previsione attendibile, non come una ricevuta già pronta. Chi parte alle 8 da Milano verso la Liguria, per esempio, può vedere il simbolo prima di premere “Avvia”, insieme alla durata stimata e ai percorsi alternativi.

Opzioni di percorso: prezzi con pass, mappe offline e funzione “Evita pedaggi”

Nelle impostazioni del percorso, Google Maps permette di cambiare alcune preferenze legate ai pedaggi stradali. Aprendo i dettagli del tragitto e la sezione dedicata ai costi, si può attivare o disattivare l’opzione che mostra i prezzi con pass o abbonamenti, quando prevista.

Dalla stessa schermata si può scegliere anche “Evita pedaggi”, utile per chi preferisce statali o provinciali, mettendo però in conto tempi di viaggio spesso più lunghi. C’è poi il capitolo mappe offline: le informazioni sui pedaggi possono comparire anche su una mappa salvata, ma non vengono aggiornate in tempo reale.

Se un gestore ha cambiato le tariffe da pochi giorni, l’app potrebbe non mostrare subito il nuovo importo. Google, nelle pagine di assistenza, precisa che le stime dipendono dai dati disponibili e dalle condizioni del percorso. Detto più semplicemente: prima di un viaggio lungo, soprattutto all’estero, controllare anche il sito dell’ente autostradale resta una buona abitudine.

Trasporto pubblico e tariffe: perché le stime possono non coincidere con il prezzo reale

Un ragionamento simile vale per il trasporto pubblico su Google Maps. L’app mostra percorsi, orari e, in alcuni casi, anche il prezzo del biglietto. La funzione esiste da anni, dopo l’integrazione di Google Transit in Maps, ma le tariffe dei mezzi pubblici non sono sempre facili da riassumere in una schermata.

Abbonamenti, zone tariffarie, cambi gratuiti, promozioni locali e tratte sperimentali senza costo possono rendere la stima meno precisa. L’articolo originale cita il caso di Boston: una corsa in bus indicata a 1,70 dollari può risultare gratuita grazie a un programma pilota locale.

Lo stesso può accadere altrove, anche in città europee dove metro, bus e treni regionali sono integrati. Per questo, quando il prezzo è davvero importante — pendolari, turisti, famiglie in viaggio — conviene controllare anche il sito dell’azienda di trasporto o l’app ufficiale. Google Maps resta un ottimo punto di partenza. Ma non sempre ha l’ultima parola sul biglietto.