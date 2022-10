Halloween, TERRIFICANTE maschera al LED The Purge: effetto PAURA garantito

Se vuoi stupire i tuoi amici o semplicemente essere originale per il prossimo Halloween, con appena 9€ puoi prendere questa spettacolare maschera al LED. Spedizione gratis grazie ad Amazon. Indossala e una volta accese le luci sul volto potrai distinguerti dalla massa. Non importa dove ti trovi, tutta l’attenzione sarà rivolta a te, pronto a spaventare ma anche a sorprendere gli amici.

Maschera LED, effetto WOW

La maschera è ispirata al film The Purge (La notte del giudizio) ed è realizzata in solida plastica. Contiene un elastico che ti aiuta a indossarla e a regolarla in base alle dimensioni della tua testa. Inoltre ha delle comode aperture nella zona degli occhi, del naso e della bocca per permetterti di sentire e respirare senza problemi. Una volta indossata e accese le luci al LED, l’effetto WOW è garantito.

La maschera ha una striscia luminosa che cambia come vuoi tu. Ti basta premere un semplice pulsante per controllare quattro modalità di illuminazione, spento, acceso tutto il tempo, sfarfallio lento e sfarfallio veloce. Puoi sbizzarrirti nella combinazione che più ti piace senza preoccuparti del controller: due normalissime batterie AA ti garantiscono ben 24 ore d’uso.

L’apparecchietto che gestisce il sistema di luci al LED poi è anche piccolissimo, comodo da trasportare in tasca. Oltre al basso consumo energetico, la maschera è anche super sicura ed è impossibile avere problemi con le luci o il loro contatto con il volto.

Oltre che per Carnevale, la maschera può essere utilizzata in occasione di qualsiasi festa, rave party, discoteche, club, Halloween, compleanni, celebrazioni ed eventi. Insomma, se vuoi stupire i tuoi amici ed essere il più originale a un evento, con questa maschera puoi stare certo che non passerai inosservato tra la massa. Prendila a soli 9€ seguendo questo link e concludendo la procedura d’acquisto. Puoi averla direttamente a casa, in tempo per il prossimo Carnevale, con le spedizioni gratis grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.