Halving Bitcoin: il mercato delle criptovalute corre, scegli la piattaforma giusta

L’halving di Bitcoin è alle porte, lo avrai letto in tutte le salse in queste ultime settimane. Avrai letto anche che in concomitanza con il dimezzarsi della ricompensa per il mining di Bitcoin si verificano significative fluttuazioni nel mercato delle criptovalute, partendo proprio dal valore di BTC.

Ciò che però è più importante in questo momento è scegliere la piattaforma giusta per sfruttare le opportunità di mercato nel breve, medio e lungo termine. Tra tutte, in Italia la migliore è eToro, piattaforma di riferimento nel trading di Bitcoin e di altre 70 criptovalute.

Perché scegliere eToro per sfruttare le opportunità dell’halving di Bitcoin

L’utilizzo di eToro per il trading di Bitcoin è ad oggi la soluzione più semplice per la compravendita di BTC, in particolare per tutti quegli utenti che entrano per la prima volta a contatto con il mondo delle criptovalute. In un’area dedicata, chiamata Portafoglio, le persone possono gestire in modo facile i bitcoin, altre criptovalute ed eventuali diverse categorie di asset.

Un altro motivo per cui scegliere eToro è l’opportunità di contare su numerose strategie di risk management, rispondendo all’esigenza di diversificare il proprio portafoglio, aspetto questo essenziale per i migliori trader di tutto il mondo. Ad oggi la piattaforma offre un’ampia varietà di criptovalute, tra cui Cardano, XRP, Litecoin ed Ethereum.

Un ulteriore punto di forza di eToro rispetto alla concorrenza è eToro Money, un’app dedicata al trasferimento in modo sicuro dei propri criptoasset.

L’iscrizione a eToro è gratuita. Al termine della registrazione di un nuovo account, gli utenti potranno fare affidamento inoltre su un conto demo con 100.000 dollari virtuali attraverso cui mettere in pratica le strategie imparate con le risorse gratuite dell’Academy eToro.

