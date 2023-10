Hard disk per i backup: ecco lo SCONTO da cogliere al volo!

Il backup dei propri dati è una cosa seria! In molti lo sottovalutano, ma è senza dubbio una delle pratiche più intelligenti da attuare nel momento in cui si vuole mettere al sicuro i propri dati. Ecco quindi l’offerta di oggi che, di fatto, propone il prodotto perfetto per farlo. Amazon sconta del 30% l’hard disk Toshiba USB 3 da 1 TB che ora costa solo 45,30€. Compralo subito!

Più sicurezza per i tuoi dati con l’hard disk per il backup!

Che il backup sia importante non si discute: in moltissimi però sottovalutano l’importanza di dotarsi di un dispositivo in grado di mettere al sicuro i propri dati. In quest’ottica, in molti vogliono risparmiare senza rinunciare troppo alla qualità. Ecco quindi che arriva in aiuto l’hard disk Toshiba da 1TB in grado non solo di immagazzinare e tenere al sicuro tutti i vostri file, ma permette di risparmiare in modo intelligente.

All’interno del case sottilissimo in colorazione nera, c’è un disco da 2,5 pollici meccanico di ottima qualità e, allo stesso tempo, molto rapido.

Grazie al connettore integrato presente sul fianco del case, potrete connettere in modo semplicissimo l’hard disk per il backup al vostro computer o, grazie ad un adattatore, al vostro smartphone con porta USB-C.

Un piccolo led presente frontalmente al case, vi permette di sapere e scoprire subito se il vostro hard disk è attivo e connesso effettivamente al device al quale intendete collegarlo. Il led informa inoltre dello scambio dati in atto e lampeggerà nel corso dell’operazione di scambio.

Il grande vantaggio di questo dispositivo è senza dubbio il prezzo: costa solo 45,30€ grazie allo sconto incredibile proposto da Amazon del 30%. Per ben 1 TB di spazio, la qualità Toshiba e la velocità del disco a bordo, è una di quelle promozioni da non perdere! Pronti a risparmiare? Acquistate subito!

