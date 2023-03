Hard disk BarraCuda da 4TB: dimentica ogni problema di spazio sul PC con 77€

Lo spazio sui nostri computer è sempre poco, e oggi tra video, foto e lavori da conservare e catalogare spesso un hard disk da almeno 4TB diventa il minimo indispensabile da montare. Ma da questo punto di vista bisogna puntare a prodotti affidabili come questa unità disco interna BarraCuda, dotata di tecnologia MTC per lettura e scrittura ottimizzate. Altrimenti si corre il rischio di perdere dati preziosi. Oggi su Amazon lo porti a casa con soli 77€, spese incluse.

Hard disk 3,5 SEAGATE BARRACUDA da 4TB: AFFARE

Questo supporto rigido è davvero l’ideale per immagazzinare migliaia di dati e informazioni. Con 4TB, infatti, lo spazio a tua disposizione è enorme. In tal senso è possibile gestire progetti di grandi dimensioni o realizzare un computer da gioco dove installare i capolavori del momento, di solito piuttosto grandi in termini di Gigabyte e di spazio occupato.

Una velocità di 7200 giri/min e la tecnologia di caching di lettura e scrittura ottimizzata consentono di tuffarsi nei giochi su PC o montare musica, video e foto senza problema. È possibile sfruttare in tutta sicurezza la tecnologia dell’unità disco interna, supportata da 20 anni di innovazione e dalla copertura limitata di 5 anni e ai 2 anni di servizi di recupero dati Rescue inclusi. Tutte le unità disco della famiglia BarraCuda sono dotate di tecnologia Multi-Tier Caching Technology (MTC). Ottimizzando il flusso dei dati con strati intelligenti di tecnologie NAND Flash, DRAM e cache del supporto, è possibile ottenere tempi di caricamento e applicativi più rapidi, oltre che prestazioni di lettura e scrittura migliorate.

Il software DiscWizard semplifica l’aggiunta di nuove unità al computer, guidando l’utente nelle procedure per clonare facilmente l’unità corrente sulla nuova unità di Seagate, per creare e formattare le partizioni, trasferire dati, eseguire il backup dei dati per una maggiore sicurezza e molto altro ancora. Approfitta allora dell’offerta su Amazon per assicurarti questo ottimo Seagate modello Barracuda a soli 77€, spese di spedizione incluse. Ma fai in fretta, questo hard disk interno è uno dei migliori in commercio, e ci sono pochi pezzi ormai.

