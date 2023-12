Hard disk da 6 TB: ecco il mostro a MENO della metà!

Ecco un prodotto che non potete non acquistare! Se il vostro problema sono i backup di PC o Mac, ecco l’hard disk da ben 6 TB firmato Western Digital. Oggi questo fantastico device è in super sconto Amazon! Di quanto? Del 51%! Il prezzo è di soli 129,99€. Cosa aspettate? Compratelo subito!

6 TB a prezzo stracciato!

Sappiamo bene quanto i backup siano al centro della vita digitale di professionisti e utenti semplici. In tutti i contesti, pensare di saltarne uno, può significare perdere mesi di lavoro o, peggio, anni di fotografie.

Ecco quindi che arrivano in soccorso gli hard disk esterni. Parliamo oggi di un dispositivo da 6 TB targato Western Digital che non solo è affidabile, ma è anche corredato da software per la protezione dei dati, oltre che connessione rapida USB-3.0.

Si tratta di un dispositivo che dovete assolutamente possedere se avete la necessita di effettuare il backup di moltissimi dati o più device sullo stesso dispositivo.

Tra i suoi vantaggi c’è senza dubbio la compattezza e la praticità. In caso di necessità, potrete quindi trasportarlo senza problemi in ufficio o a casa.

A bordo del device troviamo inoltre un software integrato in grado di interfacciarsi sia con macOS che Windows per effettuare backup mirati. Non solo: questo software permette di crittografie i vostri backup per renderli inaccessibili a eventuali malintenzionati.

Il livello di sicurezza del prodotto è elevatissimo e il rapporto qualità prezzo è davvero incredibile.

Questo fantastico hard disk da 6 TB di Western Digital ha un prezzo davvero senza eguali: grazie allo sconto Amazon di oggi, costa solo 129,99€. Il ribasso, per questa promozione, è del 51%! Non potete dirgli di no!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.