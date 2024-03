Hard Disk Esterno 1TB: dati AL SICURO spendendo POCHISSIMO!

I tuoi dati, soprattutto se sono stati accumulati nel corso di diversi anni, sono di fondamentale importanza. Proprio per questo, Seagate, marchio top in materia in questo campo, ha prodotto un hard disk esterno da 1 TB che può risolverti parecchi grattacapi. Oggi lo trovi su Amazon con un importantissimo sconto del 27%, che fissa il prezzo finale a soli 51,30€.

Hard disk esterno 1TB Seagate: tieni al sicuro i tuoi dati e spendi poco

Questo hard disk esterno da 1 TB di Seagate si presenta all’utente con un design molto semplice ma allo stesso tempo elegante. È ideale per chi è sempre in movimento, come possono essere ad esempio fotografi, videomaker e musicisti, e tenere al sicuro i tuoi progetti estremamente preziosi ottenuti dopo tante ore di lavoro è una priorità assoluta.

Questo prodotto di Seagate ti permette di salvare i dati anche mediante selezione e trascinamento e viene alimentato via USB 3.0, potendo quindi usufruire di una velocità di trasferimento nettamente più veloce rispetto ad altri hard disk esterni che competono sul mercato. Inoltre, riesce anche a riconoscere in automatico tutti i computer e laptop Windows e Mac, anche in quest’ultimo caso potrebbe essere necessaria una formattazione preventiva.

Con l'acquisto di questo Hard Disk Esterno da 1 TB, l'azienda produttrice ti offre un periodo di garanzia insieme ai servizi Rescue Data Recovery Service per riuscire a recuperare dati che sono stati eventualmente persi per strada.

