Hard Disk Esterno 500 GB: oggi lo paghi quasi LA METÀ!

Avere a disposizione un Hard Disk Esterno che contiene tutti i nostri preziosi dati in backup può essere particolarmente importante, specialmente se andiamo incontro al guasto dei nostri vecchi device e tutto d’un tratto perdiamo la maggior parte dei nostri preziosi dati che avevamo. Solo per oggi è in sconto al -47% un ottimo Hard Disk Esterno da 500 GB di Maxone, disponibile su Amazon a soli 27,99€.

L’hard disk esterno da 500 GB di Maxone è disponibile anche in altre capacità, ma se vogliamo usufruire pienamente dello sconto dovremo acquistare quello da 500 GB che è comunque uno spazio di archiviazione di tutto rispetto. Inoltre, parliamo di un prodotto estremamente robusto e compatto, due elementi essenziali specialmente contro gli urti.

Hard Disk Esterno 500 GB: acquistalo oggi con lo sconto del 47%

L’hard disk esterno di Maxone è compatibile con la maggior parte dei dispositivi come PS4, PS5, TV, Windows, Mac e dispositivi Android. Si presenta con un design minimale e sottile e non ha bisogno di alcun programma di pre-installazione per poterlo utilizzare sul nostro dispositivo di riferimento, basterà infatti collegarlo mediante USB e funzionerà immediatamente.

Il trasferimento dei dati sarà rigorosamente ultra veloce: funziona solamente con USB 3.0 ed è retrocompatibile con USB 2.0, il che garantisce un trasferimento dei dati molto veloce che arriva fino ai 5 Gbps; dunque, circa dieci volte in più dello standard base USB 2.0. All’interno della confezione troverete tutto ciò che vi serve, con tanto di 3 anni di garanzia e assistenza del produttore. Conviene però fare in fretta perché l’offerta non sarà eterna: con il -47% di sconto e a soli 27,99€, un prezzo praticamente mai visto prima di questo momento, potrete accaparrarvi questa fantastica memoria esterna portatile da 500 GB.

