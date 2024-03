Hard Disk Esterno 500GB: oggi con un INCREDIBILE SCONTO su Amazon!

Salvare tutti i tuoi dati all’interno del computer e non avere un backup disponibile può essere rischioso. Questo perché il PC, per un motivo o per un altro, potrebbe rompersi all’improvviso e dei tuoi dati potrebbe non essercene più traccia. Per ovviare questo problema, devi assolutamente acquistare un hard disk esterno che sia di qualità e che sia abbastanza capiente per le tue esigenze. Oggi su Amazon ce n’è uno da 500GB di UnionSine con uno sconto davvero imperdibile: -26% per un prezzo finale che si attesta sui 27,79€.

Hard Disk Esterno 500GB: oggi su Amazon c’è un ottimo sconto da sfruttare

Questo hard disk esterno da 500 GB di UnionSine si presenza con una combinazione di strisce di logo specchiate insieme a un bel design antiscivolo, più la presenza di angoli arrotondati che fanno sì che il contenitore sia più semplice da tenere in mano o da mettere in tasca. Trova la sua compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi, come Windows, MacOS, Linux, Android, PS4 e Xbox.

Il funzionamento di questo prodotto avviene sia con porte USB 3.0 che con USB 2.0. La sua velocità di trasferimento è molto veloce e può raggiungere in lettura fino a 120 MB/s e in scrittura fino a 103 MB/s. Non bisognerà installare un software terzo per farlo funzionare, bisognerà solamente collegarlo e può essere immediatamente utilizzato.

La dispersione del calore e la protezione dei dati è superiore rispetto alle precedenti versioni grazie a uno strato anti-interferenza in alluminio. Acquista subito questo prodotto su Amazon, solo per oggi lo trovi con lo sconto del 26% che fissa il prezzo finale a 27,79€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.