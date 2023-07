Hard disk esterno da 500GB: con appena 29€ ti dimentichi i problemi di archiviazione dati

L’hard disk esterno Maxone da 500GB è un dispositivo di archiviazione portatile che offre un’opzione comoda e affidabile per espandere la capacità di archiviazione dei tuoi dispositivi. Con la sua compattezza e la connettività USB3.0 ad alta velocità, questo hard disk esterno è perfetto per l’archiviazione di file, documenti, foto, video e altri dati importanti. Il device presenta un design ultrasottile e leggero che lo rende estremamente portatile. Su Amazon lo trovi oggi a soli 29€ incluse le spese di spedizione.

Mega hard disk esterno da favola a prezzo WOW

La sua dimensione compatta e il peso leggero consentono di trasportarlo comodamente in borsa o in tasca, consentendoti di accedere ai tuoi dati ovunque tu vada. Che tu sia in viaggio per lavoro o in vacanza, avrai sempre a portata di mano la tua collezione di file. Con una capacità di archiviazione di 500GB, questo hard disk esterno offre spazio sufficiente per salvare una quantità considerevole di dati.

L’hard disk è dotato di una porta USB3.0 ad alta velocità che consente un trasferimento rapido dei dati. La connettività USB3.0 offre una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, che è 10 volte più veloce rispetto alle versioni precedenti. Questo significa che puoi trasferire grandi file in pochissimo tempo, risparmiando tempo prezioso e ottenendo un’esperienza di archiviazione efficiente.

Questo hard disk esterno è progettato per garantire l’affidabilità e la sicurezza dei tuoi dati. È dotato di un guscio resistente agli urti che protegge l’unità da eventuali danni causati da cadute accidentali o urti. Inoltre, supporta la funzione di protezione dei dati, consentendoti di impostare una password per proteggere i tuoi file sensibili da accessi non autorizzati.

Con il suo design ultrasottile, la connettività USB3.0 ad alta velocità e la capacità di archiviazione di 500GB, offre una soluzione pratica per archiviare e trasportare i tuoi dati in modo sicuro. Su Amazon lo trovi oggi a soli 29€ incluse le spese di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.