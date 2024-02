Hard Disk Esterno Toshiba 2TB: SUPER SCONTO su Amazon!

Una delle aziende più note nella produzione di Hardware esterni e interni è senz’altro Toshiba. Oggi su Amazon è presente una super offerta che non devi assolutamente lasciarti scappare: un hard disk esterno da 2TB in sconto del 27% con un prezzo finale fissato a 72,90€!

L’Hard Disk esterno di Toshiba può essere una soluzione essenziale se devi portare i dati in giro per il mondo. La sua capacità di archiviazione è davvero incredibile: ben 2TB da utilizzare, che ti permettono conservare dati di qualsiasi tipo. Inoltre, essendo dotato di un’interfaccia USB 3.0, il trasferimento dei file sarà davvero rapido, con una velocità di trasferimento che può arrivare fino a 5,0 Gbit/s.

Hard Disk Esterno Toshiba da 2 TB: acquistalo ora con un Super Sconto!

Questo hard disk esterno meccanico è dotato di compatibilità con USB 3.2 Gen 1, ciò significa che può essere utilizzato con tantissimi dispositivi. Oltretutto, è dotato anche di estrema flessibilità, in quanto retrocompatibile con USB 2.0. La sua forma da 2,5 pollici fa sì che il prodotto possa essere portato ovunque noi vogliamo con la possibilità di utilizzarlo sui computer portatili o device mobili.

Il suo design nero si adatta a diversi ambienti e configurazioni e la sua tragbar lo rende adatto alle esigenze di chi è continuamente in viaggio. La sua pre-formattazione è in NFTS per usare con tutti i sistemi operativi Windows. Dunque, per poterlo utilizzare con Mac OS, bisogna prima formattarlo per poterlo utilizzare in tutta tranquillità. Acquista subito questo gioiello di Toshiba a un prezzo che probabilmente non vedrai più su Amazon: 27% di sconto per un prezzo finale fissato a 72,90€. Ti conviene fare il prima possibile, le scorte sono limitate e anche questa super offerta non durerà per sempre!

