Con questo HARD DISK esterno TOSHIBA in OFFERTA da 1T non avrai più problemi di spazio!

Sei in ansia perché la memoria sul tuo dispositivo si sta esaurendo? E così temi che dovrai cancellare foto, video, giochi e altro a cui tieni? Don’t worry dearling! Con questo hard disk esterno firmato Toshiba da 1T non dovrai cancellare alcunché! E’ pronto all’uso con Microsoft Windows e non necessita di alcuna installazione software. Bello anche il colore, un nero “canna di fucile”, per non parlare delle dimensioni compatte che lo rendono facilmente trasportabile. Puoi inoltre collegarti al tuo vecchio hardware grazie alla compatibilità con la porta USB 2.0. E’ ideale per archiviare file musicali, filmati e immagini. Ora lo paghi solo 49 euro grazie allo sconto del 39%!

Hard disk esterno Toshiba da 1T: le caratteristiche

La struttura compatta e sottile e la parte superiore piana rendono il Canvio Basics di Toshiba un hard disk comodo da trasportare e riporre in qualsiasi tasca o borsa. Vanta la tecnologia USB 3.0, che lo rende molto più veloce rispetto ai dispositivi USB 2.0, pur essendo comunque compatibili con essi, così potrai salvare file anche da vecchi dispositivi. Con la differenza che lo farai velocemente.

Ottimo poi il fatto che l’utilizzo sia semplificato dalla funzione plug-and-play. Pronto all’uso con Microsoft Windows e non necessita di alcuna installazione software. È sufficiente che trascini i file selezionati in maniera intuitiva dal PC o dal notebook. Dunque puoi regalarlo a chi vuoi, amici, parenti o colleghi, anche quanti non masticano particolarmente di tecnologia! Ricapitoliamo tutte le specifiche tecniche:

Capacità di archiviazione digitale: 1 TB

Interfaccia disco rigido: USB 3.2

Tecnologia di connettività: USB

Marchio: Toshiba

Caratteristica speciale: Plug & Play

Fattore di forma disco rigido: 2,5 Pollici

Descrizione disco rigido: Hard disk meccanico

Dispositivi compatibili: Computer portatile, anche con USB 2.0

Tipo di installazione: Hard drive esterno

Colore: Nero

Approfitta del fatto che ora lo paghi solo 49 euro grazie allo sconto del 39%!

