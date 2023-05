Hard disk WD My Passport da 1TB, il prezzo su Amazon è SCONVOLGENTE

L’unità disco portatile WD My Passport da 1TB è un dispositivo affidabile e conveniente per l’archiviazione dei tuoi dati. Con un’interfaccia USB 3.0 ad alta velocità, ti permette di trasferire i tuoi file in modo rapido e efficiente. Un compagno indispensabile per chiunque utilizzi un PC fisso o portatile e ha qindi bisogno di spazio, che oggi può essere tuo col 18% di sconto a soli 54€, con le spedizioni gratuite via Prime.

WD My Passport da 1TB, occasione TOP

Questa unità disco è progettata per essere compatta e portatile, rendendola facile da trasportare ovunque tu vada. È perfetta per archiviare documenti, foto, video e altri file importanti in modo sicuro. Il My Passport è pre-formattato per l’utilizzo con il sistema operativo Windows, ma può essere facilmente riformattato per funzionare con macOS o altri sistemi operativi. Basta collegarlo al tuo computer tramite la porta USB e sarai pronto per iniziare a trasferire i tuoi file.

Inoltre, l’unità My Passport offre una protezione dei dati tramite crittografia hardware AES a 256 bit, che garantisce la sicurezza dei tuoi file sensibili. Puoi anche impostare una password per proteggere l’accesso ai tuoi dati e prevenire l’accesso non autorizzato.

La qualità costruttiva di WD e la loro reputazione nel settore dell’archiviazione dati ti danno la tranquillità di sapere che il tuo dispositivo è affidabile e durevole nel tempo. In conclusione, l’unità disco portatile WD My Passport da 1TB offre una soluzione di archiviazione conveniente e affidabile per i tuoi dati.

Con la sua capacità di archiviazione generosa, velocità di trasferimento elevate e funzioni di protezione dei dati, è un ottimo compagno per il backup dei file importanti o per portare con te i tuoi dati ovunque tu vada. Oggi può essere tuo col 18% di sconto a soli 54€, con le spedizioni gratuite via Prime.

