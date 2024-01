HARDWARE da PAURA e fotocamera HOT con Motorola edge 30 Neo (-32%)

Il grandioso smartphone Android di fascia media Motorola edge 30 Neo è il protagonista assoluto di una offerta Amazon coi fiocchi. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 32%, il terminale Android del colosso hi-tech è in caduta libera al prezzo di appena 204€.

Sottile, leggero e con un look & feel decisamente accattivante, lo smartphone Android ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Appena 204€ su Amazon per l’eccellente mediogamma Motorola edge 30 Neo

Innanzitutto, il device ti strega con un eccellente pannello pOLED da 6.3 pollici super smooth a 120Hz per animazioni sempre fluidissime e ad altissima risoluzione. Sotto il cofano, inoltre, è presente un comparto hardware di tutto rispetto: troviamo un potente processore octa-core, un velocissimo modem 5G, una mega batteria da 4020 mAh con ricarica rapida da 68W e il pieno supporto alla connettività dual SIM.

Come se non bastasse Motorola edge 30 Neo è anche un camera phone coi fiocchi, merito di un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 64MP per foto e video ad altissima risoluzione anche di sera.

Impossibile non restare a bocca aperta quando si scoprono tutte le qualità dello smartphone di Motorola, ma ancor di più quest’oggi che puoi acquistarlo spendendo appena 204€ su Amazon; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa domani e senza costi di spedizione extra.

