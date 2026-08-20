Ho scoperto la funzione "segreteria" di ChatGPT e mi si è aperto un mondo

OpenAI ha portato dentro ChatGPT la funzione Tasks, disponibile per gli utenti abilitati su app e web. In pratica, il chatbot può diventare una piccola segreteria digitale: crea promemoria programmati e, quando previsto, può inviarli anche via email. Non serve molto. Si chiede a ChatGPT di ricordare qualcosa, si indica quando, e il sistema salva il compito. All’orario stabilito arriva l’avviso. Sembra una cosa minima. Ma per chi usa l’assistente ogni giorno, non solo per scrivere o cercare idee, può cambiare parecchio.

Dai comandi in linguaggio naturale ai promemoria programmati

La parte più utile di Tasks di ChatGPT è che non costringe a imparare menu, formule o passaggi macchinosi. Basta scrivere come si parlerebbe a una persona: “Ricordami ogni lunedì mattina di inviare le proposte di lavoro”, oppure “Avvisami tre giorni prima della scadenza dell’affitto”. ChatGPT capisce azione, frequenza e orario, poi prepara il promemoria. In base alle opzioni dell’account, l’avviso può arrivare anche via email.

È qui che l’assistente fa un salto: non resta più fermo in attesa di una domanda, ma torna da solo quando serve. Una specie di agenda parlante, più elastica di un calendario tradizionale. Il comando più chiaro è questo: “Crea compito che mi ricordi di [azione specifica] ogni [frequenza] alle [orario]. Invia promemoria via email”. Funziona perché è diretto e lascia poco spazio ai dubbi. Se si scrive solo “ricordami di pagare la bolletta”, ChatGPT può chiedere la data. Se invece si specifica “ogni 25 del mese alle 9”, il compito è già pronto. La differenza si vede soprattutto con le scadenze ricorrenti: una fattura, una call, una consegna. Piccole cose, certo. Finché non saltano.

Casi d’uso quotidiani: lavoro, scadenze e pagamenti ricorrenti

Sul lavoro, ChatGPT Tasks può tornare utile per candidature, follow-up commerciali, riunioni periodiche o consegne interne. Un freelance può scrivere: “Ogni venerdì alle 16 ricordami di inviare il riepilogo ore ai clienti”. Un responsabile vendite può chiedere: “Ogni lunedì alle 8.30 ricordami di controllare le risposte alle proposte inviate”. Non è una rivoluzione da ufficio, meglio non esagerare. È però un aiuto concreto contro quei vuoti di memoria che fanno perdere tempo, soldi o pazienza.

Chi vive di micro-scadenze lo sa: spesso il problema non è sapere cosa fare, ma ricordarselo al momento giusto. Fuori dall’ufficio il discorso diventa ancora più pratico. Affitto, mutuo, assicurazione, visite mediche, revisione dell’auto, rinnovi di abbonamenti: tutte attività perfette per i pagamenti ricorrenti e per quelle scadenze semplici, ma facili da dimenticare. “Ricordami la scadenza del pagamento dell’affitto tre giorni prima ogni mese” è una richiesta che spiega bene il senso dello strumento.

Non bisogna aprire un’altra app, creare un evento, scegliere un colore, impostare una notifica. Si scrive la frase e ChatGPT la trasforma in un compito. Resta comunque buona norma controllare che il promemoria sia stato salvato nel modo giusto, soprattutto quando ci sono di mezzo soldi o obblighi formali. La tecnologia dà una mano, ma non sostituisce il controllo umano. Ed è forse questo il punto: Tasks non promette di gestire la vita al posto nostro, ma di togliere un po’ di rumore dalle giornate.