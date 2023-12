HD Camera per PS5 scontata del 12%! Riprenditi al meglio mentre giochi!

La HD Camera per Sony PlayStation 5 è la ciliegina sulla torta per il tuo gaming! Potrai riprenderti in modo nitido mentre realizzi le tue imprese virtuali, vinci le partite, sconfiggi i tuoi avversari! Oggi la paghi con lo sconto del 12% solo 61,49 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

HD Camera per Sony PlayStation 5: i vantaggi

Ottieni l’inquadratura perfetta con la base regolabile integrata della telecamera HD. Grazie al design compatto, puoi posizionarla in modo sicuro sopra o sotto il televisore e regolare l’angolazione in base alle tue esigenze. Grazie alla telecamera HD, puoi aggiungere te stesso ai video di gioco mentre trasmetti in modalità picture-in-picture, con la possibilità di tagliare lo sfondo o di eliminarlo completamente con un green screen.

Dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata, la telecamera HD funziona perfettamente con gli strumenti di rimozione dello sfondo della console PS5 per renderti il protagonista. Cattura i tuoi momenti di gioco più epici con una risoluzione Full HD nitida e fluida grazie alle doppie lenti grandangolari della telecamera. Crea rapidamente una registrazione o una trasmissione della tua azione di gioco e di te stesso con il tasto Crea del controller wireless DualSense.

