HD esterno 4TB Seagate Expansion: minimo storico 88€

L’HD esterno da 4TB Seagate Expansion è al minimo storico su Amazon. Capiente e performante, costa solo 88€ e spicci incluse spedizioni invece di 112,59€.



Lo spazio non basta mai. Tra i backup del computer e quelli di smartphone e tablet, un Terabyte oramai dura pochi mesi. A questo si aggiunge la necessità di archiviare film, musica, giochi, e non parliamo dei montaggi video, audio, degli archivi di lavoro e delle librerie fotografiche infinite.

Ecco perché serve un hard disk capiente e resistente, che possa contenere tutto questo e anche di più. La velocità in questi casi non è fondamentale: una SSD come archivio e backup sarebbe sprecata, visti i costi delle memorie allo stato solido. Per la funzione di archivio, i vecchi Hard Disk magnetici offrono ancora il miglior rapporto prezzo prestazioni del mercato, c’è poco da fare.

Questo Seagate è molto capiente: ben 4TB. Inoltre, offre un veloce collegamento USB 3.0 e può essere usato senza problemi sia con computer Windows che Mac (chiaramente, dovrai formattarlo in APFS o HFS+, prima di poterlo usare con Time Machine).

In più, include la garanzia limitata Rescue Data Recovery Services per il recupero dati inclusi, se qualcosa dovesse andar storto. E a questo prezzo, solo solo 88€ incluse spedizioni Prime, diteci voi come si fa a resistere.

