HDD LaCie resiste ad un pressione fino a 1000KG: in promo su Amazon in questo momento

LaCie è una società che produce dischi fissi in grado di resistere anche ai colpi più duri. Attualmente ha messo in offerta il modello da 4 TB ad un prezzo stracciato su Amazon: parliamo di soli 149,99€ invece di 190,99.

Se non hai familiarità, LaCie è di proprietà di Seagate, quindi molti strumenti e funzionalità sono paragonabili ai dischi Seagate. La gamma LaCie si concentra soprattutto sul fattore di forma e sulle prestazioni, come dimostrano i suoi set di unità Porsche Design e dischi per il backup. Presente anche il software di backup automatico e la crittografia AES a 256 bit, che assicurano che i dati rimangano sempre protetti. Mentre la velocità massima arriva fino a 130 MB-s in scrittura.

L’involucro è in grado di gestire gli ambienti più difficili, per questo un Rugged Mini potrebbe essere il miglior disco rigido da portare in giro. Nella confezione troverai l’unità, un cavo da USB da tipo A a micro tipo B e un cavo da USB da tipo A a tipo C. Sebbene l’unità non funzioni tramite USB 3.1, puoi comunque collegarla a una porta USB di tipo C per comodità.

Sebbene sia standard sotto ogni aspetto, l’involucro è ciò che distingue le unità LaCie. I dischi sono pensati per andare ovunque e resistere a tutto. Anche se LaCie fornisce limiti specifici sulla sua pagina del prodotto per ciò che un Rugged Mini può gestire. L’unità è resistente alla pioggia, può assorbire lo shock di cadute fino a 2 metri e può durare sotto una pressione di circa 1000 kg.

Approfitta ora dello sconto del 21% e acquista questo HDD su Amazon, ricordiamo inoltre che è disponibile la spedizione in 1 giorno solo per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.