HDD WD_BLACK P10 da 5 TB compatibile con Playstation e PC in promo su Amazon

Se stai cercando un HDD che possa garantire una capacità di archiviazione importante, allora il WD_BLACK P10 da 5 TB compatibile con Playstation potrebbe fare al caso tuo. Grazie a questo potrai salvare giochi, musica, foto e filmati senza doverti preoccupare dello spazio. Acquistalo ora su Amazon a soli 144,29€ invece di 216,80€.

Il WD_BLACK P10 da 5 TB è un dispositivo di storage esterno progettato per i giocatori. Grazie alla sua capacità di memoria, ti offre un ampio spazio per archiviare tutti i tuoi giochi preferiti, i DLC, i salvataggi, le riprese di gioco e molto altro. Non dovrai più preoccuparti di liberare spazio sul tuo sistema Playstation per i nuovi titoli.

La compatibilità con la console di Sony è una delle caratteristiche di punta di questo prodotto. Grazie alla sua interfaccia USB 3.2 Gen 1, il WD_BLACK P10 può essere facilmente collegato alla PS, permettendoti di accedere rapidamente e senza problemi a tutti i tuoi giochi.

La velocità e l’affidabilità sono due aspetti cruciali quando si tratta di gaming, e il WD_BLACK P10 da 5 TB non delude. Progettato per offrire prestazioni elevate, questo drive ti permette di caricare i giochi rapidamente e senza interruzioni, per un’esperienza di gioco ottimale.

Esteticamente, il WD_BLACK P10 da 5 TB si presenta con un design robusto e sofisticato, perfettamente in linea con il suo spirito da gaming. La sua struttura resistente lo rende perfetto per portare i tuoi giochi con te, ovunque tu vada. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

