OFFERTA A TEMPO: HDMI Switch 4K Bidirezionale 2 in 1 a soli 5 euro!

Offerta a tempo imperdibile questa! HDMI Switch 4K Bidirezionale 2 in 1 out a soli 5,09 euro! Ma si tratta di un’offerta a tempo con uno sconto del 49% che sta per scadere, quindi ti conviene fare presto! Parliamo di uno sdoppiatore HDMI 1 Ingresso 2 Uscite, Alluminio Commutatore, Supporta 1080P 3D HDCP, Splitter HDMI per tanti ingressi: HDTV, PS4, Blu-Ray Player, DVD, DVR, Xbox!

HDMI Switch 4K Bidirezionale 2 in 1 in offerta!

Questo utilissimo e strepitoso Splitter HDMI 1 in 2 out/2 in 1 out potrebbe collegare due sorgenti HDMI a un display HDMI, o collegare una sorgente HDMI per passare da due display. Ricorda però che verrà visualizzato un solo monitor. Funge da deviatore hdmi 1 ingresso 2 uscite, nessun driver esterno e alimentazione necessaria, infatti funzionerà una volta collegato. Basta premere il pulsante per cambiare la sorgente di ingresso o uscita e l’indicatore LED ti indica quale porta è attiva. Quindi non serve essere dei geni dell’informatica per usarlo!

Supporta risoluzione 4K x 2K 30hz, risoluzione 3D 1080P e audio HD, così potrai goderti video e audio straordinari. Fornisce altresì una trasmissione dati ad alta larghezza di banda di 3,4 Gbps, ingresso e uscita AWG26 HDMI standard lunghezza del cavo potrebbe raggiungere fino a 5 m. Lo puoi usare con una miriade di dispositivi, dato che funziona con la maggior parte dei dispositivi dotati di una porta HDMI standard. Quindi pc fissi, notebook, XBox 360, XBox One, PS3, PS4, Apple TV, ROKU, DVD Blu-Ray, HD-Ready o HDTV, ricevitori DVB, monitor, proiettori, ecc.

