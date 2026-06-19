HDMI cambia tutto: come funzionerà il cavo con 96 Gbps di banda in arrivo a brevissimo

Anche se i primi dispositivi compatibili non saranno disponibili prima del 2027, l’ecosistema industriale è già in piena fase di preparazione, con test e prototipi in avanzato stato di sviluppo.

L’elemento più rilevante della nuova tecnologia è l’aumento drastico della banda di trasmissione, che potrà arrivare fino a 96 Gbps, rispetto ai 48 Gbps dell’attuale HDMI 2.1. Questo incremento apre la strada a flussi video e audio estremamente più pesanti, pensati per supportare le future generazioni di televisori, console e sistemi home theater.

Nuove prestazioni e risoluzioni estreme

Con una capacità di trasporto così elevata, il nuovo standard permetterà configurazioni video finora impensabili nel mercato consumer. Sarà possibile gestire segnali 4K a 240 Hz, ma anche 8K a 120 Hz senza compressioni visibili, oltre a scenari ancora più avanzati come 12K e 16K, destinati principalmente a utilizzi professionali e di ricerca.

Il miglioramento non riguarda solo la risoluzione, ma anche la fluidità dell’immagine, un aspetto sempre più centrale soprattutto nel gaming competitivo e nei televisori di fascia alta. I modelli più avanzati potrebbero già supportare frame rate estremi in 4K, aprendo nuove possibilità per le console di prossima generazione.

A differenza delle precedenti evoluzioni dello standard, la nuova generazione introdurrà anche una maggiore frammentazione delle specifiche. Non tutti i dispositivi compatibili offriranno le stesse prestazioni: saranno infatti previste diverse configurazioni di banda, da livelli intermedi fino al massimo di 96 Gbps.

Questo potrebbe creare una certa confusione per i consumatori, che dovranno prestare attenzione alle specifiche reali dei prodotti e non limitarsi alla semplice presenza del logo HDMI. La distinzione tra le varie versioni sarà quindi un elemento chiave nella fase di lancio.

Tecnologia interna e compatibilità

Dal punto di vista tecnico, il nuovo standard si basa su un’evoluzione dell’architettura già introdotta con HDMI 2.1, migliorando il sistema di trasmissione dati senza rivoluzionarlo completamente. Questo dovrebbe rendere l’adozione più fluida rispetto al passato, riducendo problemi di compatibilità e accelerando l’integrazione nei dispositivi di nuova generazione.

Un altro fattore importante riguarda la concorrenza emergente: nuove tecnologie alternative puntano a unire trasmissione video, dati e alimentazione in un unico cavo, con capacità teoriche ancora più elevate. Tuttavia, la diffusione capillare di HDMI nel settore consumer rende improbabile un suo rapido superamento.

L’arrivo del nuovo standard segna un passaggio cruciale per l’intero settore dell’elettronica di consumo. TV, console e dispositivi multimediali dovranno adattarsi a una nuova generazione di contenuti sempre più pesanti e dettagliati.

In questo scenario, il cavo HDMI si conferma ancora una volta il punto centrale della connettività domestica, pronto a evolversi per accompagnare l’arrivo di display sempre più avanzati e contenuti ad altissima risoluzione.