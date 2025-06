Hisense 65U72NQ: qualità 4K e tecnologia Mini-LED crollano di prezzo

La Smart TV Mini-LED Hisense 65U72NQ è una soluzione tecnologicamente avanzata per chi desidera migliorare il proprio sistema di intrattenimento domestico ma, come tutte le Smart TV Mini-LED, costa molto di più di una normale TV LCD. Grazie all’offerta Amazon, che riduce il prezzo da 1099 a 799 euro, questa TV da 65 pollici diventa un’opzione davvero interessante, unendo qualità visiva, prestazioni elevate e funzionalità moderne.

Hisense 65U72NQ: caratteristiche tecniche

Il cuore della Hisense 65U72NQ è il pannello QLED con risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160 pixel), capace di garantire immagini nitide e colori vibranti. Grazie a un refresh rate di 144Hz, ogni contenuto risulta estremamente fluido, ideale per chi cerca un’esperienza visiva di alto livello. La tecnologia Mini-LED PRO con Local Dimming permette di ottenere neri profondi e un contrasto ottimale, mentre il processore Hi-View Engine si occupa di ottimizzare ogni fotogramma in tempo reale, migliorando moltissimo la qualità video.

Dal punto di vista del software, il sistema operativo VIDAA U7 si distingue per un’interfaccia intuitiva e reattiva, rendendo semplice l’accesso a tutte le funzionalità. Inoltre, la compatibilità con Alexa consente un controllo vocale completo, mentre le opzioni Airplay 2 e Android Screen Sharing permettono di condividere contenuti direttamente dai dispositivi mobili. Queste caratteristiche rendono la TV particolarmente versatile, adatta sia per l’uso quotidiano che per momenti di intrattenimento condiviso.

Gli appassionati di videogiochi troveranno nella modalità Game Mode PRO a 144Hz un alleato fondamentale. Questa funzione riduce significativamente la latenza di input, assicurando sessioni di gioco fluide e reattive. Il supporto per Dolby Vision IQ e HDR 10+ Adaptive, invece, ottimizza automaticamente la qualità dell’immagine in base all’illuminazione dell’ambiente, garantendo una resa visiva sempre ottimale.

Dal punto di vista estetico, il design elegante e contemporaneo del modello 65U72NQ, con dimensioni di 7,7×144,9×83,8 cm e un peso di 20,8 kg, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente moderno.

Hisense 65U72NQ: l’offerta Amazon

La Smart TV Mini-LED Hisense 65U72NQ è attualmente disponibile su Amazon con un eccezionale sconto del 27% ed è venduta e spedita da Amazon, cosa che ci permette di stare molto tranquilli in caso di problemi. Scopri di più sulla Hisense 65U72NQ e migliora il tuo intrattenimento domestico con una tecnologia che unisce qualità e innovazione.

