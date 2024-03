Hisense AX5100G Soundbar: una nuova voce per la vostra TV con uno sconto mai visto!

L’audio della vostra TV non vi soddisfa? Le voci non distinguono bene nelle scene d’azione più roboanti? L’audio spaziale è tutto fuorché spaziale? Sentite il bisogno di un sistema multicanale, ma non sapete come posizionarlo con tutti quei cavi da far passare in giro per il salotto? Bene, la soluzione c’è e si chiama Soundbar! Meglio se è una Soundbar Hisense AX5100G! Questa soluzione risolve, tutti i vostri problemi, col plus di essere dotata di una eccellente qualità audio! E non solo, se l’audio è al top, lo è anche lo sconto Amazon! Un ricco MENO 29%, che fa a fettine il prezzo di listino: da 280 euro scende sino a 200 euro! Si risparmiano ben 80 euro!

Come al cinema, ma in casa

La soundbar Hisense AX5100G si integra perfettamente con qualsiasi arredamento grazie al suo profilo sottile e alla finitura elegante. La soundbar può essere posizionata sopra il televisore o montata a parete grazie al kit di montaggio incluso, offrendo massima flessibilità e versatilità nell’installazione. Inoltre, la soundbar è dotata di un display LED intuitivo che consente di controllare facilmente le impostazioni e visualizzare informazioni sullo stato di funzionamento.

Ovviamente il punto di forza di Hisense AX5100G è la sua voce potente e cristallina, basta dire che spara ben 340 watt! Questa soundbar offre un audio virtual surround 5.1 grazie alla tecnologia DTS X. Ovviamente non c’è solo questa tecnologia a dare respiro e spazialità all’audio di Hisense AX5100G troviamo anche il mai troppo lodato Dolby Atmos.

La Soundbar non è solo il filante parallelepipedo che si posiziona sotto la TV, troviamo anche due piccole casse è un subwoofer. Inutile dire che il tutto è wireless, niente fili in giro per la stanza, massima versatilità di posizionamento! Da ultimo, ma certamente non per importanza, lato connettività Hisense AX5100G non difetta di nulla: è dotata di ingressi HDMI, ottici e AUX per una maggiore flessibilità di connessione e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi audio/video.

