Hisense QLED 43 Pollici: sconto INCREDIBILE!

Tra le tecnologie più interessanti, la QLED è senza dubbio tra le migliori se guardiamo al rapporto qualità/prezzo. Non è una tecnologia esclusiva dei modelli più grandi! Oggi vi parliamo infatti di una SmartTV Hisense QLED 43 Pollici di ultima generazione ad un prezzo davvero interessante. Il modello in promo è il 43E77KQ scontato oggi del 18%! Il prezzo Amazon? Solo 329€! Una promo da cogliere al volo!

Hisense QLED 43 Pollici: anche nella botte piccola c’è il vino buono!

Cosa si cerca da una tv nel 2024? Un ottimo contrasto, una risoluzione elevata, dettagli ricercati e tutto quello che di Smart ha da offrire il mondo dell’intrattenimento. Grazie al modello Hisense QLED 43 Pollici di cui vi parliamo oggi, avrete tutto ciò in dimensioni compatte e in un design molto accattivante.

Questa SmartTV monta a bordo il sistema operativo VIDAA U6: nel tempo Hisense ha lavorato molto per farlo diventare una valida alternativa ai sistemi operativi più blasonati e, ovviamente, è riuscita nell’intento. Grazie a questo sistema operativo, la tv è pienamente compatibile con Alexa e si integra perfettamente nel vostro ambiente domotico casalingo.

Oltre questo, il modello 43E66KQ è ovviamente dotato di sintonizzatore DVB-T2 di ultima generazione oltre che una pletora di porte per espandere le possibilità della TV.

Con il supporto all’HDMI 2.0 e la Game Mode Plus dell’azienda, anche in caso di utilizzo con console avrete la possibilità di sfruttare senza problemi le potenzialità del pannello QLED al 100%.

I pannelli QLED come quello montato su questo modello godono di contrasti elevati che migliorano l’esperienza di visione sia quando si guardano film e serie TV che quando si affrontano lunghe sessioni di gaming.

Se state cercando una TV da 43 pollici di ottima qualità, ma non volete spendere un capitale, avete trovato il modello giusto! L’Hisense QLED 43 Pollici 43E66KQ oggi costa solo 329€ grazie allo sconto del 18% disponibile oggi su Amazon. Approfittate subito dell’offerta per risparmiare, ma non rinunciare alla qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.