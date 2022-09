Hisense, smart TV UHD 4K da 55" a prezzo REGALO su eBay (279€)

Se sei alla ricerca di una nuova smart TV per il salotto e ti stai guardando attorno alla ricerca della soluzione con il miglior rapporto qualità/prezzo, questa offerta di eBay di permette di mettere le mani sull’ottima smart TV Hisense UHD 4K da 55″.

Se utilizzi il codice coupon disponibile in calce alla news, infatti, la televisione di Hisense può essere tua al prezzo di appena 279€; si tratta di un’occasione più unica che rara per un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze e darti modo di guardare il meglio del cinema senza scendere a compromessi.

La smart TV Hisense da 55” è in offerta su eBay al prezzo più basso di sempre

Forte di un bel design con cornici estremamente ottimizzate che non ti distraggono durante la visione dei contenuti video, la smart TV di Hisense è anche ricca di numerose tecnologie pensate per migliorare la resa dell’immagine, la qualità dei colori e anche l’illuminazione del pannello.

Oltre al pieno supporto delle piattaforme di streaming più popolari, la smart TV monta un display con ampi angoli di visuale per darti modo di guardare i tuoi contenuti preferiti senza compromessi.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la bellissima smart TV di Hisense fintanto che puoi acquistarla al prezzo più economico di sempre. Ricorda, inoltre, di utilizzare il codice coupon “SETT22” per far scendere ulteriormente il prezzo di vendita ad appena 279€ mentre se utilizzi PayPal puoi pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.