Hisense TV 43 pollici sempre più in basso, lo sconto è mostruoso MENO 40 PER CENTO!

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ è una smart TV di fascia media, ma dalle interessanti caratteristiche tecnologiche che puntano decisamente più in alto. Hisense è un produttore relativamente nuovo nel settore delle smart TV, ma col passare del tempo ha saputo produrre dispositivi sempre più convincenti, dal rapporto qualità prezzo particolarmente felice.

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ ne è un perfetto esempio in tal senso. Se a questo aggiungiamo anche l’eccezionale sconto proposto da Amazon, è davvero facile consigliarne l’acquisto. Taglio di prezzo mostruoso: 220 euro risparmiate, per portarvi a casa la TV spendendo 329 euro!

Hisense, hi quality!

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ ha un design slim ed elegante, con una cornice sottile per massimizzare la piacevolezze di visione. Niente grosse antietetiche cornici nere plasticose!

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ ha uno schermo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Lo schermo trae grandi benefici dalla tecnologia Quantum Dot utilizzata, che migliora la resa dei colori e rendendo possibili colori autentici, contrasti brillanti, e più in generale un dettaglio e una fluidità di grande livello.

Molti recensori hanno affermato senza paura di essere smentiti che Quantum Dot rende di fatto gli schermi LED degli schermi Oled! Inoltre, sempre per rimanere in zona Oled, Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ si avvale di Full array local dimming con gestione indipendente delle zone per un contrasto e neri di altissimo livello! Non male, vero?

Inoltre, lo schermo supporta anche la funzione HDR Dolby Vision, che migliora la gamma dinamica dei colori e dei contrasti, rendendo le immagini più realistiche e naturali. E a rendere questa TV estremamente completa troviamo anche UHD AI Upscaler, che migliora le immagini in definizione standard dei canali TV tradizionali.

Siamo su alti livelli anche a livello di piattaforma app: la smart TV è basata sul sistema operativo VIDAA 5.0 che garantisce un numero elevato di app preinstallate e un costante aggiornamento nel tempo quando nuove app verranno rese disponibili.

Hisense 43″ QLED UHD 43E78HQ è davvero una gran bella smart TV, con una tecnologia eccezionale che restituisce immagini che non sfigurerebbero su TV di ben altra caratura. Amazon fa a fette il prezzo e ce la propone ad un costo davvero incredibile, solo 329 euro! Subito nel carrello Amazon, e domani sarà tutta vostra grazie alle spedizioni veloci Prime!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.