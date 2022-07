HMA VPN: 73% di sconto sul piano triennale

Le Virtual Private Network hanno ormai un pubblico molto ampio, vista la necessità sempre più impellente di proteggere la propria privacy online.

Le minacce sono molteplici e spaziano dai pirati informatici agli stessi ISP, da enti governativi fino ad agenzie pubblicitarie moleste. In un contesto del genere, in cui sono in gioco sicurezza e riservatezza, scegliere una VPN davvero efficace non è semplice.

Molti servizi di questo settore infatti, alla prova dei fatti, non offrono prestazioni degne di tale nome. E a cosa può servire uno strumento di questo tipo se rende difficile anche solo navigare sul Web?

In altri casi il punto debole è la sicurezza, con servizi che registrano le attività dei singoli utenti, annullando di fatto tutto l’aspetto dell’anonimato.

Optando per una VPN come HMA è possibile ottenere il massimo da questa tecnologia, sotto tutti i punti di vista.

HMA può vantare un’infrastruttura con server in 210 paesi

Ciò che rende HMA un servizio unico nel suo genere è senza dubbio un’infrastruttura estesa in maniera impressionante. Si parla di server collocati in ben 210 paesi, per un totale di 1.040 server. Di fatto, gli utenti possono ottenere un indirizzo IP praticamente da ogni angolo del mondo.

Non solo: questa diffusione permette anche di gestire al meglio il traffico, evitando sovraccarichi e rallentamenti della connessione. Ciò in virtù anche della velocità di 20 Gbps offerta da ogni singolo nodo di questa immensa struttura.

La possibilità di utilizzare HMA in ambiente:

Windows

macOS

Linux

Android

iOS

Apple TV

nonché su console Sony e Microsoft, rende questa VPN anche estremamente duttile. Il tutto con la possibilità di utilizzare un singolo account anche su 5 diversi dispositivi in contemporanea.

E i costi? Grazie alle recenti offerte, HMA è a dir poco conveniente. Per la sottoscrizione da 36 mesi infatti, è possibile usufruire di uno sconto del 73%: ciò si traduce in un costo finale di appena 2,99 euro al mese.

