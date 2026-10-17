Ho acquistato un pallet di resi Amazon per 350 euro: non immaginavo cosa sarebbe uscito all'interno

L’idea è semplice: prendere merce restituita e provare a trasformarla in un piccolo affare. Ma il margine tra occasione e fregatura è sottile. Un bancale alto circa un metro e mezzo, più di 200 chili di pacchi avvolti nel cellophane, può costare 350 euro più spedizione. Prima di aprirlo, però, il pensiero è quasi sempre lo stesso: “E se dentro ci fosse solo roba rotta?”. È il dubbio che accompagna chi entra per la prima volta in questa nuova economia dell’usato, a metà tra rivendita, curiosità e scommessa.

Il successo dei bancali misteriosi parte dai magazzini dell’e-commerce, dove ogni giorno rientrano migliaia di prodotti restituiti dai clienti: articoli aperti, mai usati, danneggiati, incompleti o semplicemente non più vendibili come nuovi. Controllarli uno per uno richiede tempo e personale. Così una parte finisce nei canali della liquidazione, raggruppata in lotti e ceduta a rivenditori, negozi dell’usato o privati in cerca del colpo buono.

Poi sono arrivati i social a fare da cassa di risonanza. Gli unboxing di pallet hanno trasformato il bancale in spettacolo: garage, cutter sul cellophane, scatole una sopra l’altra e la promessa — non sempre mantenuta — di trovare un notebook, uno smartphone o un elettrodomestico quasi nuovo. “È come aprire un pacco regalo, solo che lo hai pagato tu”, ha raccontato una rivenditrice in uno dei tanti video circolati online. Dietro l’effetto sorpresa, però, c’è un mercato vero, spinto anche dall’aumento dei resi e dalla difficoltà delle piattaforme nel rimettere in vendita ogni singolo prodotto.

Come si acquistano i lotti: piattaforme, aste, manifest e merce venduta “as-is”

Chi vuole avvicinarsi ai resi Amazon senza esporsi troppo può partire da Amazon Seconda mano, l’ex Warehouse, dove i singoli articoli vengono controllati, divisi per condizioni e venduti con garanzia. Il vero pallet di resi, invece, passa quasi sempre da siti esterni. Ci sono piattaforme come B-Stock, che funziona con aste e spesso richiede documenti fiscali, oppure operatori europei come Liquidation Stock, con sede in Germania, che vendono lotti a prezzo fisso e spediscono nell’Unione Europea di solito entro 5-10 giorni lavorativi. Qui, però, le regole cambiano.

Un pallet di resi e-commerce avvolto nel cellophane viene aperto in un magazzino, tra curiosità e rischio d’affare.

La merce viene spesso ceduta “as-is”, cioè così com’è, senza test completi e senza possibilità di restituzione se il contenuto delude le aspettative. Prima di pagare, il documento da guardare è il manifest, la lista degli articoli presenti nel lotto. Se è dettagliato, aiuta a stimare meglio il valore. Se è parziale, lascia spazio al buio. Un pallet misto può indicare “elettronica, casa, accessori”, ma non dire quanti prodotti funzionino davvero. E quando il camion con sponda idraulica scarica il bancale sul marciapiede, il rischio smette di essere un’ipotesi.

Notebook, smartphone e cavi invendibili: cosa può contenere davvero un pallet di resi

Dentro un pallet di resi e-commerce può esserci davvero di tutto. Ed è proprio questa imprevedibilità a tenere in piedi il fenomeno. In un lotto comprato per 350 euro più spedizione, il pezzo migliore può essere un notebook da 15 pollici con scatola aperta ma alimentatore ancora sigillato, funzionante al primo avvio.

Poco sotto, magari, uno smartphone Android di fascia media con display integro e un graffio evidente sulla scocca. Poi arrivano gli oggetti che complicano i conti: auricolari true wireless senza custodia di ricarica, un monitor con un pixel bruciato, una friggitrice ad aria mai usata, uno smartwatch bloccato sull’account del precedente proprietario. La parte più ingombrante, spesso, non è quella che rende di più.

Cover per telefoni, cavi USB-C, lampadine smart, organizer da cucina, giocattoli, pennelli da trucco, caricatori da auto, cuscini decorativi e accessori per elettrodomestici riempiono scatole intere. Alcuni prodotti si vendono in pochi giorni su Vinted, Subito o nei mercatini locali. Altri restano lì, perché valgono poco o perché trovare l’acquirente giusto richiede più pazienza del previsto.

Il conto finale: valore teorico, difetti nascosti e tempo necessario per rivendere

Il punto, per chi compra lotti di resi, è capire la differenza tra valore sulla carta e valore reale. Sommando i prezzi di listino, un bancale può sembrare valere tre o quattro volte la cifra pagata. Ma quel calcolo non tiene conto di prodotti difettosi, accessori mancanti, imballi rovinati, batterie scariche, blocchi software e ore passate a testare, fotografare, descrivere, pubblicare e spedire ogni oggetto. È qui che l’affare diventa lavoro. Un rivenditore esperto lo sa e ragiona sul margine medio, non sul singolo colpo fortunato.

Un privato, invece, rischia di farsi trascinare dall’idea del ritrovamento inatteso. “Il guadagno c’è solo se sai perdere tempo”, ha spiegato un commerciante dell’usato, riassumendo bene il meccanismo. Alcuni articoli finiscono in casa, altri online, altri ancora in una scatola di cavi e adattatori che nessuno ha fretta di riaprire. Più che una scorciatoia per fare soldi, il boom dei pallet di resi racconta una nuova filiera dell’usato: conveniente per qualcuno, incerta per molti, utile soprattutto a chi sa valutare prima di tagliare il cellophane.