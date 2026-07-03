Ho comprato 2 condizionatori diversi: da 13 mila BTU e da 6 mila BTU, il più potente non è quello che immaginavo

Il BTU (British Thermal Unit) misura la quantità di calore che un climatizzatore riesce a rimuovere dall’ambiente in un’ora: più il numero è alto, maggiore dovrebbe essere, sulla carta, la capacità di raffrescamento. Per orientarsi si usa di solito una formula semplice: si moltiplicano i metri quadri della stanza per un coefficiente di circa 340, ottenendo così un’indicazione di massima. Una stanza di 20 mq, per esempio, richiede indicativamente un condizionatore da 6.000-7.000 BTU, mentre per 40 mq servono più vicino ai 12.000-13.000.

Il punto è che questo calcolo funziona bene solo se si confrontano apparecchi dello stesso tipo. Un condizionatore portatile e uno split fisso con unità esterna, a parità di BTU dichiarati, non offrono affatto le stesse prestazioni reali. I portatili monotubo, quelli con un solo tubo di scarico che espelle l’aria calda verso l’esterno, creano una leggera depressione nella stanza: questa depressione richiama aria calda dall’esterno attraverso spifferi, porte e finestre, vanificando parte del lavoro dell’apparecchio. Il risultato è una perdita di efficienza che, secondo diverse stime tecniche, può arrivare fino al 30-50% rispetto alla potenza nominale dichiarata.

Confronto tra condizionatori: i dati che sottovalutiamo

Questo spiega un fenomeno che disorienta chi si trova a confrontare due apparecchi acquistati insieme: un modello portatile da 13.000 BTU può in pratica raffreddare meno, e più lentamente, di uno split fisso da 6.000 BTU installato a regola d’arte, con unità esterna e tubazioni sigillate. Lo split non soffre dello stesso problema di depressione e ricircolo d’aria calda, quindi riesce a sfruttare quasi per intero la potenza dichiarata in etichetta.

Oltre al tipo di apparecchio, pesano altri fattori che il solo calcolo dei BTU non cattura: l’altezza del soffitto, l’esposizione della stanza al sole, il livello di isolamento termico di infissi e pareti, e il numero di persone o elettrodomestici che generano calore nell’ambiente. Per questo motivo molti tecnici consigliano di aggiungere un margine del 20-30% rispetto al valore calcolato con la formula base, così da avere un po’ di riserva di potenza senza però sovradimensionare eccessivamente l’apparecchio, cosa che comporterebbe cicli di accensione e spegnimento troppo frequenti e un consumo energetico superiore al necessario.

Nella pratica, prima di lasciarsi guidare dal numero più grande sulla confezione, vale la pena chiedersi che tipo di installazione si sta valutando: un condizionatore portatile pensato per un uso occasionale in una stanza piccola, oppure un impianto fisso destinato a restare acceso per ore durante tutta l’estate. Sono due esigenze diverse, e i BTU da soli non bastano a distinguerle.