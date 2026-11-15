Ho disattivato la modalità risparmio energetico: il Wi-Fi è migliorato dell'80%

E invece no: a tratti rallentava, senza un motivo chiaro. La causa, alla fine, era nascosta in una voce dell’app spesso lasciata lì senza pensarci troppo: la Modalità ECO del router. Una funzione nata per consumare meno energia, ma che in certe condizioni può tagliare le prestazioni del Wi-Fi domestico. La prova, raccontata da Robin John su MakeUseOf, parte da una domanda molto concreta: perché una rete veloce, pagata come tale e ben coperta, ogni tanto si pianta?

Il problema non nasceva da una rete arrangiata. La casa era servita da un sistema mesh TP-Link Deco X50, quindi da più punti di accesso pensati per portare il segnale nelle stanze, nei corridoi e anche negli angoli più lontani dal modem principale. Per buona parte del tempo il Wi-Fi andava bene, racconta l’autore del test. Poi, senza una cadenza precisa, arrivavano i cali: download più lento, upload incerto, videochiamate meno stabili.

All’inizio i sospetti erano quelli di sempre: posizione dei router mesh, muri troppo spessi, disturbi di altri dispositivi, magari un canale radio intasato. Poi, aprendo l’app Deco, è saltato fuori un avviso già visto e messo da parte: la Modalità ECO stava facendo risparmiare energia e la velocità della rete poteva risentirne. In sostanza, l’autore ammette di averlo ignorato. Da lì è partita la verifica.

Modalità ECO: meno consumi, ma anche possibili limiti alla rete

La Modalità ECO di TP-Link non è una semplice voce secondaria senza conseguenze. Serve a ridurre il consumo elettrico del router, ma può farlo abbassando alcuni parametri di funzionamento della rete. Il risultato, in certe situazioni, può vedersi su velocità Wi-Fi, stabilità e capacità di trasmissione. Nei sistemi Deco citati nel test ci sono tre livelli: Modalità Normale, Modalità Risparmio Energetico e Modalità Ultra Risparmio Energetico.

Un nodo Wi‑Fi mesh in casa mentre si verifica la connessione: alcune impostazioni come la modalità ECO possono rallentare la rete.

La prima lascia lavorare il router senza tagli legati al risparmio. La seconda riduce i consumi e può frenare in parte le prestazioni. La terza spinge ancora di più sul risparmio, accettando un possibile calo più evidente della rete. È un compromesso. Può andare bene per chi vuole consumare meno, molto meno per chi paga una linea veloce e usa spesso cloud, streaming, gaming online o trasferimenti di file pesanti.

Sul TP-Link Deco X50 cambiare impostazione richiede pochi passaggi: app Deco, voce Altro, poi Modalità ECO. Da lì si può disattivare la funzione oppure scegliere la Modalità Normale. Anche altri produttori hanno opzioni simili, pur con nomi e logiche diverse. Alcuni router TP-Link Archer le gestiscono dall’app Tether o dal pannello web, mentre su certi modelli ASUS e Netgear si trovano controlli sulla potenza del segnale wireless. Attenzione però: non sono sempre la stessa cosa della Modalità ECO. E aumentare la potenza non significa automaticamente avere una rete più veloce. A volte può persino creare nuovi disturbi.

I numeri del test: download, upload, ping e jitter cambiano così

I dati raccolti da Robin John spiegano perché conviene controllare questa impostazione prima di comprare nuovi dispositivi o dare la colpa al gestore. Nel primo test, con Modalità ECO attiva, la rete ha segnato 257 Mbps in download e 105 Mbps in upload. Dopo la disattivazione, i valori sono saliti a 270 Mbps in download e 187 Mbps in upload. Il download è migliorato di circa il 5%, quindi poco. L’upload, invece, è cresciuto di quasi l’80%.

La seconda prova è stata ancora più netta. Con Modalità ECO attivata, un iPhone collegato alla rete ha registrato 149 Mbps in download e 37 Mbps in upload. Una volta spenta la funzione, la misurazione è salita a 311 Mbps in download e 220 Mbps in upload. In pratica, il download è più che raddoppiato e l’upload è aumentato di quasi sei volte. Per chi carica video, foto ad alta risoluzione o backup su servizi cloud, non è un dettaglio: cambia proprio il tempo passato ad aspettare.

Sono migliorati anche i dati sulla stabilità. Il ping inattivo è sceso da 22 ms a 11 ms, mentre il jitter è passato da 39 ms a 22 ms. Il jitter, in parole semplici, indica quanto oscilla la latenza nel tempo: più è basso, più la connessione resta regolare. È un dato importante nelle videochiamate, nel gioco online e in tutte le attività in cui un ritardo ballerino può pesare più della velocità massima.

Quando spegnere la Modalità ECO e quando lasciarla attiva

Disattivare la Modalità ECO del router può essere una buona idea se il Wi-Fi mesh perde colpi spesso, se la linea è veloce ma non rende come dovrebbe, oppure se l’upload è molto più basso del previsto. Prima di cambiare impostazioni, però, meglio fare prove ordinate: stesso dispositivo, stessa stanza, stesso server di test e più misurazioni in momenti diversi. Solo così si capisce se il miglioramento dipende davvero da quella voce del menu e non da un calo temporaneo della rete dell’operatore.

Non esiste comunque una regola valida per tutti. Se la connessione di casa è già stabile e l’uso principale è navigare, mandare messaggi, guardare streaming leggero e scaricare qualcosa ogni tanto, la Modalità Risparmio Energetico può restare una scelta sensata. Chi invece lavora da casa, trasferisce file pesanti, usa spesso servizi cloud o vuole ottenere il massimo dalla propria rete Wi-Fi, farebbe bene a controllare quel menu spesso ignorato. A volte il router non è lento: è solo impostato per consumare meno.