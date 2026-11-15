Ho disattivato la modalità risparmio energetico: il Wi-Fi è migliorato dell'80%

Con una connessione internet da 300 Mbps e un sistema Wi-Fi mesh TP-Link Deco X50, in una casa di circa 140 metri quadrati, la rete sembrava avere tutto per andare veloce.
Con una connessione internet da 300 Mbps e un sistema Wi-Fi mesh TP-Link Deco X50, in una casa di circa 140 metri quadrati, la rete sembrava avere tutto per andare veloce.
Valentina Giungati
Pubblicato il 15 nov 2026
Ho disattivato la modalità risparmio energetico: il Wi-Fi è migliorato dell'80%

E invece no: a tratti rallentava, senza un motivo chiaro. La causa, alla fine, era nascosta in una voce dell’app spesso lasciata lì senza pensarci troppo: la Modalità ECO del router. Una funzione nata per consumare meno energia, ma che in certe condizioni può tagliare le prestazioni del Wi-Fi domestico. La prova, raccontata da Robin John su MakeUseOf, parte da una domanda molto concreta: perché una rete veloce, pagata come tale e ben coperta, ogni tanto si pianta?

Il problema non nasceva da una rete arrangiata. La casa era servita da un sistema mesh TP-Link Deco X50, quindi da più punti di accesso pensati per portare il segnale nelle stanze, nei corridoi e anche negli angoli più lontani dal modem principale. Per buona parte del tempo il Wi-Fi andava bene, racconta l’autore del test. Poi, senza una cadenza precisa, arrivavano i cali: download più lento, upload incerto, videochiamate meno stabili.

All’inizio i sospetti erano quelli di sempre: posizione dei router mesh, muri troppo spessi, disturbi di altri dispositivi, magari un canale radio intasato. Poi, aprendo l’app Deco, è saltato fuori un avviso già visto e messo da parte: la Modalità ECO stava facendo risparmiare energia e la velocità della rete poteva risentirne. In sostanza, l’autore ammette di averlo ignorato. Da lì è partita la verifica.

Modalità ECO: meno consumi, ma anche possibili limiti alla rete

La Modalità ECO di TP-Link non è una semplice voce secondaria senza conseguenze. Serve a ridurre il consumo elettrico del router, ma può farlo abbassando alcuni parametri di funzionamento della rete. Il risultato, in certe situazioni, può vedersi su velocità Wi-Fi, stabilità e capacità di trasmissione. Nei sistemi Deco citati nel test ci sono tre livelli: Modalità Normale, Modalità Risparmio Energetico e Modalità Ultra Risparmio Energetico.

Nodo router Wi‑Fi mesh bianco su tavolo in legno, con persona sfocata al laptop sullo sfondo
Un nodo Wi‑Fi mesh in casa mentre si verifica la connessione: alcune impostazioni come la modalità ECO possono rallentare la rete.

La prima lascia lavorare il router senza tagli legati al risparmio. La seconda riduce i consumi e può frenare in parte le prestazioni. La terza spinge ancora di più sul risparmio, accettando un possibile calo più evidente della rete. È un compromesso. Può andare bene per chi vuole consumare meno, molto meno per chi paga una linea veloce e usa spesso cloud, streaming, gaming online o trasferimenti di file pesanti.

Sul TP-Link Deco X50 cambiare impostazione richiede pochi passaggi: app Deco, voce Altro, poi Modalità ECO. Da lì si può disattivare la funzione oppure scegliere la Modalità Normale. Anche altri produttori hanno opzioni simili, pur con nomi e logiche diverse. Alcuni router TP-Link Archer le gestiscono dall’app Tether o dal pannello web, mentre su certi modelli ASUS e Netgear si trovano controlli sulla potenza del segnale wireless. Attenzione però: non sono sempre la stessa cosa della Modalità ECO. E aumentare la potenza non significa automaticamente avere una rete più veloce. A volte può persino creare nuovi disturbi.

I numeri del test: download, upload, ping e jitter cambiano così

I dati raccolti da Robin John spiegano perché conviene controllare questa impostazione prima di comprare nuovi dispositivi o dare la colpa al gestore. Nel primo test, con Modalità ECO attiva, la rete ha segnato 257 Mbps in download e 105 Mbps in upload. Dopo la disattivazione, i valori sono saliti a 270 Mbps in download e 187 Mbps in upload. Il download è migliorato di circa il 5%, quindi poco. L’upload, invece, è cresciuto di quasi l’80%.

La seconda prova è stata ancora più netta. Con Modalità ECO attivata, un iPhone collegato alla rete ha registrato 149 Mbps in download e 37 Mbps in upload. Una volta spenta la funzione, la misurazione è salita a 311 Mbps in download e 220 Mbps in upload. In pratica, il download è più che raddoppiato e l’upload è aumentato di quasi sei volte. Per chi carica video, foto ad alta risoluzione o backup su servizi cloud, non è un dettaglio: cambia proprio il tempo passato ad aspettare.

Sono migliorati anche i dati sulla stabilità. Il ping inattivo è sceso da 22 ms a 11 ms, mentre il jitter è passato da 39 ms a 22 ms. Il jitter, in parole semplici, indica quanto oscilla la latenza nel tempo: più è basso, più la connessione resta regolare. È un dato importante nelle videochiamate, nel gioco online e in tutte le attività in cui un ritardo ballerino può pesare più della velocità massima.

Quando spegnere la Modalità ECO e quando lasciarla attiva

Disattivare la Modalità ECO del router può essere una buona idea se il Wi-Fi mesh perde colpi spesso, se la linea è veloce ma non rende come dovrebbe, oppure se l’upload è molto più basso del previsto. Prima di cambiare impostazioni, però, meglio fare prove ordinate: stesso dispositivo, stessa stanza, stesso server di test e più misurazioni in momenti diversi. Solo così si capisce se il miglioramento dipende davvero da quella voce del menu e non da un calo temporaneo della rete dell’operatore.

Non esiste comunque una regola valida per tutti. Se la connessione di casa è già stabile e l’uso principale è navigare, mandare messaggi, guardare streaming leggero e scaricare qualcosa ogni tanto, la Modalità Risparmio Energetico può restare una scelta sensata. Chi invece lavora da casa, trasferisce file pesanti, usa spesso servizi cloud o vuole ottenere il massimo dalla propria rete Wi-Fi, farebbe bene a controllare quel menu spesso ignorato. A volte il router non è lento: è solo impostato per consumare meno.

Ti consigliamo anche

Il set Lego in super sconto su Amazon è il regalo perfetto per Natale: meno di 20 euro
Gadget e Device

Il set Lego in super sconto su Amazon è il regalo perfetto per Natale: meno di 20 euro
I vecchi dischi italiani che oggi valgono una fortuna: molti li abbiamo in casa senza saperlo
Gadget e Device

I vecchi dischi italiani che oggi valgono una fortuna: molti li abbiamo in casa senza saperlo
La macchina da caffè più desiderata del momento con uno sconto di 70 euro su Amazon
Gadget e Device

La macchina da caffè più desiderata del momento con uno sconto di 70 euro su Amazon
Ora puoi effettuare una chiamata anche senza credito e senza dati mobili
Gadget e Device

Ora puoi effettuare una chiamata anche senza credito e senza dati mobili
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×