Ho messo un po' di carta di alluminio sotto il condizionatore: raffreddo tutta casa in 3 minuti e ho tagliato completamente la bolletta

Il principio su cui si basa questo trucco non riguarda in realtà il condizionatore in sé, ma il modo in cui il calore entra in casa attraverso le finestre. L’alluminio è un materiale altamente riflettente e resistente alle alte temperature: applicato sui vetri esposti al sole, o utilizzato come barriera nei punti da cui filtra la radiazione solare più diretta, riflette parte dei raggi verso l’esterno invece di lasciarli assorbire dagli ambienti interni.

È lo stesso meccanismo che rende utile la carta stagnola anche in altri contesti domestici, dai pannelli riflettenti dietro i termosifoni in inverno ai fogli usati per limitare la formazione di brina nei congelatori: in tutti i casi l’alluminio non genera né sottrae calore, ma modifica la direzione in cui il calore si muove, per irraggiamento più che per convezione.

Trucco della carta di alluminio per raffreddare casa

Applicato in prossimità di un condizionatore o comunque in un ambiente già raffrescato, il foglio di alluminio può contribuire a mantenere l’aria fredda più a lungo, riducendo la quantità di calore che rientra dall’esterno mentre l’impianto lavora. Questo si traduce, in teoria, in cicli di funzionamento più brevi e quindi in un risparmio sui consumi, anche se l’entità del beneficio dipende molto dalle condizioni della stanza: esposizione al sole, qualità degli infissi, presenza di tende o persiane.

Per ottenere un effetto apprezzabile, chi utilizza questo metodo lo combina di solito con altre accortezze più consolidate: tenere le tapparelle abbassate nelle ore centrali della giornata, arieggiare la casa solo al mattino presto o dopo il tramonto, e scollegare gli apparecchi elettronici lasciati in standby, che continuano comunque a produrre una piccola quantità di calore. Anche il classico ventilatore fatto in casa, con una bottiglia di ghiaccio posizionata davanti alle pale, viene spesso citato come rinforzo a basso costo di questi accorgimenti.

Vale però la pena essere realistici sulle aspettative: l’alluminio da cucina, sottile e poco resistente, tende a stropicciarsi e a perdere efficacia nel tempo, e non sostituisce un isolamento termico adeguato o un condizionatore correttamente dimensionato per l’ambiente. Resta un aiuto a costo pressoché nullo, utile soprattutto in abitazioni con problemi di dispersione o forte esposizione solare, più che una soluzione capace da sola di azzerare una bolletta elettrica nei mesi più caldi.