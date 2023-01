Ho Mobile: PROMO BOMBA con BUONO AMAZON da 10€

Ho Mobile propone tra le sue offerte la sua PROMO con 200GB a meno di 10 euro con un BUONO AMAZON del valore di 10€.

L’iniziativa che regala il Voucher Amazon è valida solo entro OGGI per chi porta il proprio numero in Ho. Vediamo nello specifico la promozione di punta del second brand di Vodafone.

Ho: PROMO con BUONO AMAZON in regalo

La tariffa di punta offre 200GB di traffico internet in 4G su rete Vodafone con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Tutto questo per soli 9,99 euro almese. Oltre al bundle dati nazionale, l’offerta include anche 9,1 Giga di traffico da utilizzare ogni mese in roaming.

Questa promozione è valida solo per chi passa da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

L’offerta telefonica in questione è valida, dunque, solo per chi cambia gestore e sceglie HoMobile. Non è possibile richiedere un nuovo numero oppure fare la portabilità da altri gestori non menzionati in lista.

Costi ed altro

L’attivazione e la SIM sono completamente GRATIS. L’unica spesa iniziale da sostenere ammonta a 10 euro che altro non sono che i soldi necessari per la prima mensilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.