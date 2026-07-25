Ho partecipato ad un'asta giudiziaria e mi sono aggiudicato un'auto da urlo: come funziona e quanto si risparmia

Abbiamo seguito un’asta giudiziaria dal vivo per capire, sul campo, come funziona davvero: chi può partecipare, cosa si può comprare, quanto si risparmia e perché, dietro a prezzi spesso molto bassi, servono regole chiare, attenzione e un po’ di sangue freddo. Anche quando in palio c’è un’auto da urlo.

Dentro un Istituto vendite giudiziarie: come funziona l’asta dal vivo

L’ingresso non somiglia a un mercato improvvisato. All’Istituto vendite giudiziarie, tra fascicoli, lotti numerati e persone con il telefono in mano, l’asta va avanti veloce, ma con un copione preciso: registrazione, controllo dei documenti, eventuale cauzione, poi il banditore apre i rilanci. C’è chi arriva già deciso, soprattutto per le auto all’asta, e chi invece resta a guardare, cercando di capire se il prezzo scenderà davvero sotto quello visto sui siti dell’usato.

Il sistema sembra semplice, ma solo a prima vista. Ogni bene ha una base di partenza, un termine per le offerte e condizioni scritte nell’avviso di vendita. «Bisogna leggere tutto prima, non durante», spiega un addetto, indicando le schede dei lotti. Sembra una frase scontata. Non lo è. Perché in una vendita giudiziaria si compra spesso il bene così com’è, senza le garanzie di un concessionario o di un negozio.

Auto, arredi e piccoli lotti: dove nasce il vero risparmio

Il richiamo più forte resta quello delle auto a prezzi ridotti. Nel caso che abbiamo seguito, una vettura recente può arrivare a costare molto meno rispetto al valore medio di mercato. Guardando annunci simili dell’usato, il risparmio può avvicinarsi anche alla metà del prezzo richiesto fuori dall’asta. Non è una regola, però. Contano chilometri, condizioni del mezzo, documenti disponibili e, soprattutto, quante persone sono interessate allo stesso lotto.

Accanto alle vetture ci sono arredi, attrezzature, piccoli elettrodomestici, lotti misti e oggetti che partono da poche decine di euro. Anche qui l’affare può esserci, ma i conti vanno fatti bene: trasporto, eventuali riparazioni, montaggio e tempi di ritiro pesano sul prezzo finale. Un mobile preso a poco può restare un buon acquisto. Lo è meno se poi servono un furgone, due persone e mezza giornata libera. Il punto è semplice: nell’asta giudiziaria il prezzo di martello non è sempre il costo reale.

Cauzioni, rilanci e rischi nascosti: cosa sapere prima di offrire

Prima di alzare la mano, o di cliccare nelle aste online, conviene fissare un limite e rispettarlo. La cauzione va versata nei modi indicati nell’avviso e può essere trattenuta se chi si aggiudica il bene non paga entro i tempi previsti. I rilanci, poi, trascinano facilmente oltre la cifra decisa a casa. Succede in pochi secondi. «Mi fermo qui», ha confidato un partecipante dopo due offerte, mentre un altro continuava a rilanciare sulla stessa auto.

I rischi non sono segreti, ma spesso vengono sottovalutati: fermi amministrativi, spese accessorie, condizioni di ritiro, Iva se prevista e stato dei beni. Per le auto da asta giudiziaria, in particolare, conviene controllare libretto, revisione, chilometri indicati e possibilità di vedere il mezzo prima della vendita. Il risparmio c’è, e può essere importante. Ma il vero affare lo fa chi arriva preparato, non chi si lascia prendere dalla fretta del rilancio. L’asta raccontata si è svolta presso l’Istituto vendite giudiziarie di Ravenna, ma procedure, cautele e modalità possono cambiare in base all’ente che organizza la vendita e alle condizioni indicate nei singoli avvisi.