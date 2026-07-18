Ho posizionato il frigorifero vicino al muro per risparmiare spazio: l'elettricista mi ha spiegato perché non c'è errore peggiore

In una cucina stretta, lasciare anche pochi centimetri liberi può sembrare uno spreco, soprattutto durante le giornate più calde dell’estate.

Per questo avevo sistemato il frigorifero quasi attaccato al muro, convinto di recuperare spazio senza conseguenze. Un elettricista mi ha però spiegato che quella scelta, apparentemente innocua, può trasformarsi in un errore costoso: senza una corretta circolazione dell’aria nella parte posteriore, il frigorifero fatica a disperdere il calore e il compressore rimane in funzione molto più a lungo del necessario.

Perché bastano 5 centimetri d’aria dietro al frigo

Il punto, mi ha detto il tecnico infilando una mano dietro l’elettrodomestico, è semplice: il frigorifero non “crea freddo” dal nulla. Toglie calore dall’interno e lo butta fuori, di solito attraverso la griglia posteriore o il sistema di condensazione integrato. Se il retro è schiacciato contro la parete, quell’aria calda resta lì, intrappolata. E il frigo fatica.

Per questo molti produttori indicano nel libretto di lasciare almeno 5 centimetri di spazio dietro al frigo, a volte anche di più sui lati o sopra. “Quando l’aria non gira, il motore lavora come in salita”, mi ha detto, indicando la parete tiepida e la polvere sulla griglia. D’estate, poi, va peggio: una cucina già calda mette l’apparecchio sotto sforzo ancora prima che il posizionamento sbagliato faccia il resto.

Quanto pesa sulla bolletta un compressore sempre acceso

Un compressore sempre acceso non è solo quel ronzio fastidioso che si sente di notte o mentre si mangia. È corrente che se ne va, ora dopo ora. Secondo le indicazioni dell’ADEME, l’agenzia francese per la transizione ecologica, frigoriferi e congelatori pesano in modo importante sui consumi di casa. Se l’apparecchio non respira, consuma di più perché non riesce a raggiungere e mantenere la temperatura impostata con cicli normali.

Il termostato sente che dentro non si raffredda abbastanza in fretta, il motore riparte, poi riparte ancora. E così via. Non conta solo la distanza dal muro: anche il gelo nel freezer, quando supera pochi millimetri, riduce l’efficienza. Lo stesso vale per un termostato regolato troppo basso, che chiede più energia senza conservare davvero meglio gli alimenti. Per un frigorifero di casa, una temperatura intorno ai 4-5 gradi è in genere adeguata.

Distanze, pulizia e posizione: le mosse per ridurre i consumi

La prima cosa da fare è anche la più semplice: staccare il frigo dal muro e lasciare un po’ d’aria dietro, almeno una mano scarsa, controllando sempre cosa dice il libretto del modello. Poi c’è la manutenzione, che spesso si dimentica. La pulizia della griglia posteriore con una spazzola morbida o con l’aspirapolvere, sempre con l’elettrodomestico scollegato, aiuta il condensatore a disperdere meglio il calore. Farlo un paio di volte l’anno, nella maggior parte delle case, basta.

Conta anche la posizione. Accanto al forno, vicino a un termosifone o sotto una finestra battuta dal sole, il frigorifero deve combattere contro una fonte di calore continua. E lavora di più. Chi sta scegliendo un nuovo modello dovrebbe guardare anche la classe climatica, indicata sull’etichetta o nella scheda tecnica: segnala l’intervallo di temperatura ambiente in cui l’apparecchio funziona correttamente. In una cucina che d’estate arriva a 30 gradi, non è un dettaglio da poco. Può fare la differenza su consumi, durata del motore e stabilità della temperatura interna.