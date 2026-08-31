Ho scoperto come ottenere esattamente il numero di porte HDMI di cui hai bisogno

Chi compra una smart TV nel 2026, online o in negozio, farebbe bene a guardare subito un dettaglio che spesso passa in secondo piano: quante porte HDMI ci sono e che tipo di porte sono.
Chi compra una smart TV nel 2026, online o in negozio, farebbe bene a guardare subito un dettaglio che spesso passa in secondo piano: quante porte HDMI ci sono e che tipo di porte sono.
Valentina Giungati
Pubblicato il 31 ago 2026
Ho scoperto come ottenere esattamente il numero di porte HDMI di cui hai bisogno

Da lì passa tutto: console, lettori Blu-ray, soundbar, PC da gaming, dispositivi streaming. La scheda tecnica può mettere in vetrina mini-LED 4K, refresh rate a 144 Hz e funzioni di intelligenza artificiale, ma poi, nella vita di tutti i giorni, conta anche quello che resta sul retro del televisore. Due ingressi soltanto, magari con uno già occupato dalla soundbar, diventano pochi molto in fretta. E a quel punto si comincia a staccare e riattaccare cavi.

Il tema delle porte HDMI sulla smart TV fa meno scena della qualità del pannello, ma spesso pesa di più nell’uso quotidiano. Un televisore con pochi ingressi obbliga a scegliere cosa tenere collegato e cosa lasciare fuori. Chi guarda solo le app integrate, come Netflix, Disney+ o Prime Video, può pensare di essere a posto.

Poi però arrivano una console, uno Steam Deck, un decoder, un lettore Blu-ray o una soundbar. E due o tre porte non bastano più. L’ideale, oggi, sarebbe avere quattro ingressi HDMI, tutti almeno compatibili con HDMI 2.1, e uno con supporto ARC/eARC per l’audio.

Non è una dotazione scontata, soprattutto sui modelli di fascia media o economica: alcuni televisori usano ancora HDMI 2.0, standard introdotto nel 2013, mentre altri riservano la porta più completa a un solo ingresso. Prima di comprare, quindi, conviene controllare anche la parte meno pubblicizzata della scheda tecnica. Il retro, appunto.

HDMI 2.1, 2.0, VRR e HDR: a chi va la porta migliore

Non tutti i dispositivi chiedono la stessa connessione. Le porte HDMI 2.1 vanno riservate prima di tutto a console di nuova generazione e PC da gaming, perché sono quelli che beneficiano davvero del 4K oltre i 60 Hz, del VRR e di una gestione più avanzata dell’immagine.

Retro di una smart TV con due cavi HDMI inseriti e una mano che tiene un terzo connettore vicino alle porte
Una mano prova a collegare un terzo cavo HDMI al retro di una smart TV, evidenziando il problema delle porte limitate.

Il Variable Refresh Rate sincronizza la frequenza del pannello con i fotogrammi prodotti dalla sorgente, riducendo tearing e scatti, soprattutto nei giochi più pesanti. Alcuni titoli possono passare in pochi istanti da meno di 30 fotogrammi al secondo a oltre 60: senza sincronizzazione, la differenza si vede. Per un lettore Blu-ray, un decoder o un media streamer, invece, una porta HDMI 2.0 può bastare, pur con qualche limite.

Lo standard 2.1 resta la scelta migliore per chi vuole più fluidità e pieno supporto a formati come Dolby Vision e HDR10+ nelle condizioni più ampie. L’HDR dinamico, però, può funzionare anche con HDMI 2.0, magari abbassando risoluzione o frequenza di aggiornamento. In sostanza: la porta migliore non va sprecata sul dispositivo meno esigente. Sembra ovvio, ma è uno degli errori più frequenti.

Audio, ARC/eARC e Dolby Atmos: quando serve davvero la compatibilità piena

Sul fronte audio, tra ARC, eARC, Dolby Atmos e formati lossless è facile perdersi nelle sigle. Ma non sempre serve il massimo. HDMI 2.1 ed eARC sono necessari per trasportare audio non compresso in formati come Dolby Atmos lossless o DTS:X senza perdita di dati, soprattutto con un impianto home theater collegato a un Blu-ray.

Nella pratica, però, gran parte dell’audio ascoltato in casa arriva dalle piattaforme streaming ed è già compresso all’origine. Netflix, Disney+ e servizi simili devono tenere insieme qualità video 4K HDR, banda disponibile e stabilità della riproduzione. Per questo anche una configurazione con HDMI 2.0 e ARC può gestire Atmos compresso, più che sufficiente per molte soundbar e sistemi domestici.

Diverso il caso di chi usa dischi Blu-ray, un ricevitore AV e diffusori dedicati: lì ha senso mantenere intatta tutta la catena, dalla sorgente al televisore o all’amplificatore. Per tutti gli altri, la regola è semplice: lasciare libera la porta eARC per soundbar o receiver e assegnare le HDMI 2.1 ai dispositivi video più impegnativi.

Switch HDMI: soluzione comoda, ma occhio ai limiti

Quando gli ingressi finiscono, uno switch HDMI può trasformare una sola porta in due, tre o più connessioni. Ma non va scelto come un accessorio qualunque da pochi euro. Se l’obiettivo è allargare una porta HDMI 2.1, lo switch deve supportare davvero le funzioni richieste: 4K a 120 Hz, eventuale 144 Hz, VRR, HDR10+, Dolby Vision e passaggio corretto dei segnali audio.

Alcuni modelli dichiarano compatibilità 2.1, ma poi si fermano a frequenze più basse o gestiscono male certi formati. C’è anche il capitolo CEC, il sistema che permette ai dispositivi di accendersi, spegnersi e cambiare ingresso in modo coordinato. Con uno switch può succedere che gli ingressi si invertano, si riattivino da soli o non vengano riconosciuti dopo lo standby.

In questi casi, spesso, bisogna disattivare il CEC su TV o sorgenti e usare il telecomando dello switch. Anche l’audio può risentirne, con ritardi o passaggio forzato a stereo e surround 5.1 compresso. Chi vuole mantenere tutti i formati dovrebbe cercare uno switch con estrazione audio, passthrough eARC e supporto bitstream. Costa di più, ma evita compromessi fastidiosi. La soluzione, insomma, c’è. Meglio sceglierla prima che il retro della TV diventi un piccolo ingorgo di cavi.

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