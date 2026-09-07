Ho smesso di acquistare cavi USB-C sovradimensionati da quando ho iniziato a sceglierli in base alla potenza effettiva dei miei dispositivi

È facile lasciarsi convincere dal marketing dei cavi USB-C: un numero di Watt più alto sembra sempre sinonimo di qualità superiore, soprattutto se il proprio dispositivo supporta la ricarica rapida. In realtà, un cavo da 100 o 240 Watt non fa alcuna differenza se il dispositivo che si sta caricando si ferma a 45 Watt di potenza massima.

Il punto chiave è che il wattaggio indicato su un cavo USB-C rappresenta un tetto massimo, non una promessa di prestazioni. Al di sotto di quella soglia, è il dialogo tra caricabatterie e dispositivo, attraverso il protocollo USB Power Delivery, a stabilire la potenza effettiva erogata.

Un cavo da 65 Watt non spingerà mai 65 Watt in un telefono che ne accetta al massimo 45: l’unica cosa che conta è che il tetto del cavo sia pari o superiore a quanto il dispositivo richiede realmente. Per la maggior parte degli smartphone, anche di fascia alta, questo valore si aggira tra i 25 e i 65 Watt: un cavo da 100 o 240 Watt caricherà il telefono esattamente alla stessa velocità di uno da 60, con l’unica differenza di essere costato di più.

I cavi USB-C che vale veramente la pena acquistare

Le cose cambiano se lo stesso cavo deve servire a più dispositivi. Tablet come il Galaxy Tab S10 Ultra o il OnePlus Pad richiedono rispettivamente fino a 45 e 67 Watt, mentre le console portatili come Steam Deck o ROG Ally si collocano in una fascia simile. I laptop alzano ulteriormente l’asticella: gli ultrabook si aggirano tra i 45 e i 65 Watt, mentre le macchine più performanti possono arrivare a richiedere 100 o addirittura 140 Watt e oltre.

In questi casi, un cavo sottodimensionato rallenta effettivamente la ricarica, quindi vale la pena orientarsi su un wattaggio più alto solo se si intende usare lo stesso cavo anche per dispositivi più esigenti del proprio telefono.

Il wattaggio, però, non è l’unico dato da considerare. Chi usa lo stesso cavo anche per trasferire file dovrebbe controllare lo standard USB supportato, un’informazione che raramente compare in evidenza sulla confezione. Un cavo può essere pubblicizzato come “100 Watt fast charging” e limitarsi comunque alla velocità dell’USB 2.0, che si ferma a 480 Mbps, contro i 5 Gbps dell’USB 3.0 e i 20 Gbps dell’USB 3.2: tre standard di trasferimento completamente diversi che il numero di Watt stampato sulla confezione non rivela in alcun modo.

Resta infine la questione dell’affidabilità: senza una certificazione USB-IF, che attesta il rispetto effettivo delle specifiche dichiarate, un produttore può stampare qualunque numero sulla confezione senza alcun controllo indipendente. Meglio quindi orientarsi su marchi conosciuti, verificare che il cavo sia intrecciato o comunque di buona fattura per resistere all’usura, e ricordare che l’intera catena — dispositivo, alimentatore e cavo — deve essere coerente: un cavo da 45 Watt abbinato a un caricabatterie da 25 Watt non supererà mai quei 25 Watt, qualunque sia la scritta sull’etichetta.