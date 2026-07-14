Ho testato tutte le soluzioni possibili nelle zone dove internet non prende, poi ho trovato questa a meno di 20 euro

Il caso raccontato di recente da How-To Geek parte da una situazione comune: una casa su due piani, con un secondo edificio non abitato interposto tra l’abitazione principale e il giardino, dove il segnale Wi-Fi smetteva letteralmente di esistere. Il router, un modello Wi-Fi 5 di fascia media posizionato al centro del piano superiore, garantiva una copertura più che sufficiente all’interno della casa, ma diventava del tutto inutile appena si usciva all’aperto.

Il primo tentativo, quello più ovvio, è stato spostare il router più vicino al lato rivolto verso il giardino. Il risultato è stato solo lo spostamento del problema: il segnale in giardino restava debole o assente, mentre la copertura al piano terra della casa peggiorava sensibilmente. Anche il tentativo di orientare le antenne e di costruire un riflettore di fortuna con la carta stagnola, un trucco spesso citato online, non ha portato benefici apprezzabili.

Stessa sorte per il cambio manuale del canale wireless, un intervento che nella pratica raramente fa la differenza sui router moderni, già ottimizzati per selezionare automaticamente la frequenza migliore.

Le soluzioni per i punti in cui internet non prende

La soluzione che ha davvero funzionato è stata aggiungere un secondo punto di accesso collegato via cavo, anziché affidarsi a un ripetitore wireless. Recuperato un vecchio router del provider, un modello datato con solo banda a 2,4 GHz, è stato collegato al router principale tramite un cavo Ethernet Cat6 da circa 30 metri, fatto passare attraverso un foro già esistente nel muro tra i due edifici. Il vecchio router è stato quindi posizionato il più vicino possibile al lato della casa che affaccia sul giardino, configurato con un nome di rete distinto per evitare che i dispositivi restassero agganciati al segnale più debole del router principale.

La scelta della banda a 2,4 GHz, spesso considerata un limite nei router più datati, si è rivelata in questo caso un vantaggio: la lunghezza d’onda maggiore penetra meglio attraverso muri e ostacoli, coprendo distanze superiori rispetto al 5 GHz, un aspetto che conta più della velocità quando l’obiettivo è semplicemente avere una connessione stabile per chiamate e messaggi all’aperto. Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 19 dollari per il cavo Ethernet, dato che il router era già disponibile inutilizzato.

Il confronto con l’alternativa più immediata, ovvero l’acquisto di un sistema mesh, è netto anche guardando al mercato italiano: un kit mesh con due o tre nodi parte generalmente da 150-200 euro per i modelli entry level, salendo oltre i 300 euro per le versioni Wi-Fi 6. Per chi ha già un vecchio router da riciclare e la possibilità di far passare un cavo tra due ambienti, anche in questo caso magari sfruttando canaline esterne o passaggi già presenti nei muri, la soluzione via cavo resta più economica e spesso più affidabile, perché non dipende dalla qualità del segnale wireless per fare da ponte tra i due punti di rete.

Il limite principale di questo approccio è ovviamente la necessità di poter far correre un cavo fisico tra i due punti, condizione non sempre praticabile in ogni tipo di abitazione, soprattutto negli edifici con più unità immobiliari o senza possibilità di forare pareti e soffitti.