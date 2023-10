Hogwarts Legacy finalmente in Prevendita per Nintendo Switch: diventa un mago nel mitico '800!

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open-world ambientato nel mondo introdotto per la prima volta nei libri di Harry Potter. Per la prima volta, vivi Hogwarts nel 1800! Il gioco si svolge in familiari luoghi magici, che però si alterneranno anche ad ambientazioni inedite, così da respirare nuove emozioni e avventure anche se non ti perso alcun film e gioco sul simpatico maghetto. Potrai personalizzare il tuo aspetto, distillare pozioni, padroneggiare con nuovi incantesimi. Il tutto, per diventare quel mago tanto agognato! Il gioco uscirà su Nintendo switch il prossimo 14 novembre, ma puoi farlo tuo già ora con 49,99 euro!

Hogwarts Legacy per Nintendo switch: la trama

Come per PS5, anche su Nintendo switch Hogwarts Legacy consente di vivere le ambientazioni di una Hogwarts del 1800. Sarai uno studente e hai un talento nascosto che funge da chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Dovrai stringere alleanze, combattere maghi oscuri e creature demoniache, fino al finale emozionante. Inizierai la scuola in ritardo rispetto agli altri studenti, una guida pratica viene fornita dal Ministero della Magia. La tua missione è scoprire le ragioni dietro la rinascita di questa magia dimenticata e coloro che stanno cercando di sfruttarne il potere.

Potrai scegliere l’aspetto, la casa di appartenenza e il genere del protagonista, ma anche di personalizzarne la voce, la corporatura e aggiungere accessori come occhiali da vista. Potrai così renderlo anche molto simile a te. Più il gioco va avanti, più potrai accedere a nuovi incantesimi e migliorare quelli già in uso, così come i talenti e le abilità!

